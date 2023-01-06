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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرح ياخسارة.. موسى يحدث جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي

المطرب موسى
المطرب موسى

استطاع المطرب موسى، أن يحقق مشاهدات مرتفعة بأغنيته الجديدة "ياخسارة"، والتي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب". 

وحصد موسى، 200 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يويتوب، بعد طرح الأغنية مؤخرًا، ونال موسي العديد من الاشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عقب طرحه فيديو كليب أغنية"يا خسارة"، وكان من أبرز التعليقات :"الاغنيه حلوه جدا،أداء رائع،صوتك تحفه، احساسك جميل يا موسى، اغنية الشتاء برافو موسى، صوتك مميز ومختلف ورائع بجد، صوتك وأداء عالي". وغيرها العديد من التعليقات التي تشيد بالأغنية وصوت موسي.

أغنية يا خسارة

يشار إلي أن أغنية "يا خسارة"، من كلمات وألحان كريم الصباغ، توزيع الموزع الأجنبي Hamrah، ميكس وماسترينج اسامه طارق، منتج منفذ طارق الأحمدي، مدير تصوير جود، وإخراج ميدو عماد. 

وتقول كلمات الأغنية:

راح فين كلامك لما كنتي ف دايبه 
راح فين سلامك لما كان ف إيديكي رعشة 
راح فين حضنك اللي كان مليان بلهفة 
ما هو هو نفس الحضن اللي انتي منه خايفة

وكان المطرب موسى قد طرح مؤخرًا كليب أغنية "السهل الممتنع"، والأغنية حققت وقت طرحها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات حسام طنطاوي، ومانو أوزامو، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاح كبير عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كما احتفل مؤخرًا المطرب موسى بخطوبته على الإعلامية أسما إبراهيم، وذلك بالتزامن مع عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج حبر سري، على شاشة قناة القاهرة والناس، واقتصر حينها الحضور على أفراد عائلة العروسين فقط.

موسى المطرب موسى يا خسارة أغنية يا خسارة اغاني المطرب موسى

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