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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب تمريض القاهرة.. تعرف على خطوات التسجيل بالمنصات الإلكترونية قبل بدء امتحانات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن خطوات حصول طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة على حسابه على المنصة الذكية للجامعة منصة Thinqi

و قالت كلية التمريض جامعة القاهرة أن هذه الخطوات تتمثل فى :

١ -  يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الإلكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال الرابط /https://eservices.cu.edu.eg


٢ - يقوم الطالب بالتسجيل على البوابة الضغط على تسجيل طالب جديد وكتابة الرقم القومي وبياناته الشخصية )في حالة إذا لم يكن لديه حساب مسبق.

٣ - يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابه الشخصي واختيار خدمة  TrueMe  للحصول على  حسابك لمنصة  Thinqi  بالضغط على زر دخول الطلاب.

٤ - يقوم الطالب بملء الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة به ورفع صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.

٥ -  يمكن للطالب متابعة حالة طلبه من خلال البوابة.

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وكان قد تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد، حول موقف كليات الجامعة ومعاهدها وبرامجها من الاعتماد المحلي والدولي، وشهادات الأيزو الحاصل عليها معامل ومراكز الجامعة ومستشفياتها، في إطار النقلة النوعية التي حققتها الجامعة في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع تقدم خدمات تعليمية مميزة بما يعكس نجاح الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة والمنظومة الإدارية الحديثة التي تم انتهاجها.

وأشار التقرير إلى الحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو) التي حصلت عليها كليات ومعاهد وإدارات الجامعة، حيث حصلت  24 إدارة، ومركز، وكلية ومعهد  على العديد من شهادات إدارة النظم منها الأمانة العامة للجامعة و 22 جهة تابعة حاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، و 9 جهات حاصلة على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، و8 جهات حاصلة على شهادة نظام السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، و6 جهات حاصلة على شهادة نظام إدارة التعليم ISO 21001:2018، علاوة على حصول عدد من الجهات على شهادة نظام تقييم خدمات التعليم ISO 299990:2010، وشهادة نظام إدارة مكافحة الرشوة والفساد ISO 37001:2016، وشهادة استمرارية الأعمال ISO 22301:2018.

وأوضح التقرير أن لدى مراكز ومعاهد ومستشفيات وكليات جامعة القاهرة 20 معملا معتمدا من المجلس القومي للاعتماد (إيجاك)، و4 حاصلة على شهادة ISO /IEC15189:2012، و16 معمل حاصل على شهادة ISO/IEC17025:2017.

وأشار التقرير إلى 7 من الكليات والبرامج على الاعتماد الدولي، منها 3 كليات هي: الطب والزراعة والعلاج الطبيعي، كما تتخذ كلية الطب البيطري والإعلام الإجراءات للاعتماد المؤسسي وتم قطع معظم خطوات اعتماد الكليتين دوليا عام 2022 وفي انتظار الزيارة النهائية للاعتماد الدولي. كما رصد التقرير البرامج الدراسية التي تم اعتمادها دوليًا، حيث حصلت 4 برامج بكلية الهندسة على الاعتماد الدولي، وقطعت كليات الصيدلة، والإعلام، والتمريض الإجراءات اللازمة لاعتماد برامجها من الهيئات الدولية.

كلية التمريض جامعة القاهرة طلاب كلية التمريض المنصة الذكية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة Jobs Education

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