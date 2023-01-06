عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة كبيرة.. نجوم الفن ينعون وديع نجل جورج وسوف

جورج ونجله وديع
جورج ونجله وديع

حرص عدد من نجوم الفن على نعي وديع نجل سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث توفي مساء اليوم بعد صراع مع المرض.


وكتب فارس كرم عبر حسابه علي تويتر "وديع وسوف الله يرحم روحك ويصبَر قلب ابو وديع وام وديع ويكون معهم بهالمحنة الصعبة 🙏🏽 وديع صار بين ايدين الرب"

ونعت الاعلامية وفاء كيلاني وديع وسوف عبر تويتر  وكتبت "وديع جورج وسوف في ذمة الله ليك حكمتك يارب دعواتكم ربنا يصبر قلب أمه وأبوه إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون"


ونعى الاعلامي اللبناني نيشان عبر حسابه علي تويتر وكتب "وديع وسوف الغالي… 💔"

ونعت سوزان نجم الدين وكتبت "لااله الا الله على هالخبر الفاجعة، ياحبيب قلبي ياابو وديع الغالي الله يصبر قلبك وقلب امو يارب دخيلك ياالله🙏والله القلب انفطر على هالخبر‎ إنّا لله وإنّا إليه راجعون ‎وديع_جورج_وسوف ‎#جورج_وسوف"

وعبرت مادلين مطر عن حزنها وكتبت "الله يرحمك ‎#وديع_وسوف بكرت كتير 😞 تعازينا الحارة الى سلطان الطرب ‎#جورج_وسوف والعائلة الكريمة. المسيح قام  🙏🏻"


وكتبت ديانا حداد "‏‎#وديع_جورج_وسوف … يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع… الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب استاذنا ‎#جورج_وسوف"

وكتب وليد توفيق "قلبي حزين على وفاة زينة الشباب ‎#وديع_وسوف وعلى صديق عمري وحبيب قلبي واخي ‎#جورج_وسوف 
فاجعة موجعة واليمة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا الله وانا اليه لراجعون 🤲"


 

 

 

وفاة نجل جورج وسوف وديع جورج وسوف نجوم الفن ينعون وديع وسوف بكلمات مؤثرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

تحليل DNA.. مفاجأة مدويّة في مقتل مشرفة عمال بورسعيد ضحية ابنتها

باطلة.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مشاركة نجم الأهلي

ترشيحاتنا

حظه وحش في الصفقات.. تعليق مؤثر من بركات على أداء الزمالك مع فيريرا

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

رغم تقديمه للجمهور.. رونالدو قد يغيب لفترة طويلة عن مباريات النصر السعودي

عاجل.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة بعد اجتياز الكشف الطبي

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

بعد وصوله القاهرة.. من هو محمد الضاوي كريستو صفقة الأهلي الجديدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعانى من قرحة المعدة.. مشروبات مثل السحر تقضى عليها

أطعمة تقوي المناعة وتمنع الأنفلونزا.. 12 نوعا

أجرأها الأخيرة .. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

طريقة عمل الكرعين البقري بالحمص

فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

بعد فيديو الكعبة.. هلا رشدي تغني في الحرم النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ