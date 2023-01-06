صدمة كبيرة.. نجوم الفن ينعون وديع نجل جورج وسوف

حرص عدد من نجوم الفن على نعي وديع نجل سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث توفي مساء اليوم بعد صراع مع المرض.



وكتب فارس كرم عبر حسابه علي تويتر "وديع وسوف الله يرحم روحك ويصبَر قلب ابو وديع وام وديع ويكون معهم بهالمحنة الصعبة 🙏🏽 وديع صار بين ايدين الرب"

ونعت الاعلامية وفاء كيلاني وديع وسوف عبر تويتر وكتبت "وديع جورج وسوف في ذمة الله ليك حكمتك يارب دعواتكم ربنا يصبر قلب أمه وأبوه إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون"



ونعى الاعلامي اللبناني نيشان عبر حسابه علي تويتر وكتب "وديع وسوف الغالي… 💔"

ونعت سوزان نجم الدين وكتبت "لااله الا الله على هالخبر الفاجعة، ياحبيب قلبي ياابو وديع الغالي الله يصبر قلبك وقلب امو يارب دخيلك ياالله🙏والله القلب انفطر على هالخبر‎ إنّا لله وإنّا إليه راجعون ‎وديع_جورج_وسوف ‎#جورج_وسوف"

وعبرت مادلين مطر عن حزنها وكتبت "الله يرحمك ‎#وديع_وسوف بكرت كتير 😞 تعازينا الحارة الى سلطان الطرب ‎#جورج_وسوف والعائلة الكريمة. المسيح قام 🙏🏻"



وكتبت ديانا حداد "‏‎#وديع_جورج_وسوف … يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع… الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب استاذنا ‎#جورج_وسوف"

وكتب وليد توفيق "قلبي حزين على وفاة زينة الشباب ‎#وديع_وسوف وعلى صديق عمري وحبيب قلبي واخي ‎#جورج_وسوف

فاجعة موجعة واليمة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا الله وانا اليه لراجعون 🤲"



