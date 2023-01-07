هاجر أحمد: بحب التمثيل من صغري وتجربتي مع تامر محسن مهمة جدا

حل المطرب رامي صبري والفنانة هاجر أحمد ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامجه سهرانين، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وتحدثت الفنانة هاجر أحمد، عن بدايتها في مجال الفن، قائله: "كنت بحب التمثيل من صغرى"، موضحة: "من قبل المدرسة كان والدى بيروح يصلى في المسجد وكان بياخدنى عشان أصلى".

وأشارت إلي أن، المخرج تامر محسن ساعدها كثيرا في بداية مسيرتها الفنية، متابعة:" تجربتي مع تامر محسن في مسلسل هذا المساء كانت في غاية الأهمية".

وأكملت:" بداية عملي مع تامر محسن كانت لطيفة وأثر في مسيرتي وبعد عملي معاها تلقيت عروض فنية كثيرة".