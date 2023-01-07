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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاجر أحمد: بحب التمثيل من صغري وتجربتي مع تامر محسن مهمة جدا

صدى البلد

حل المطرب رامي صبري والفنانة هاجر أحمد ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامجه سهرانين، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وتحدثت الفنانة هاجر أحمد، عن بدايتها في مجال الفن، قائله: "كنت بحب التمثيل من صغرى"، موضحة: "من قبل المدرسة كان والدى بيروح يصلى في المسجد وكان بياخدنى عشان أصلى".

وأشارت إلي أن، المخرج تامر محسن ساعدها كثيرا في بداية مسيرتها الفنية، متابعة:" تجربتي مع تامر محسن في مسلسل هذا المساء كانت في غاية الأهمية".

وأكملت:" بداية عملي مع تامر محسن كانت لطيفة وأثر في مسيرتي وبعد عملي معاها تلقيت عروض فنية كثيرة".

مسلسل هذا المساء الفنان امير كرارة رامي صبري هاجر احمد الفن

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