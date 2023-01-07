عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد .. الأقصر تشهد توافدًا سياحيًا غير مسبوق

الأقصر|أرشيفية
الأقصر|أرشيفية

تحدث الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك عن مظاهر الأحتفال في الأقصر وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، قائلًا إن الأقصر شهدت أجواء احتفالية خاصة، حيث تزينت الشوارع والميادين بزينة عيد الميلاد ورأس السنة وذلك حاز على إعجاب زوار مدينة الأقصر من مصريين وأجانب.

 

txt

الشتاء يكشر عن أنيابه.. الأرصاد تُحذر: الأحد ذروة التقلبات الجوية

txt

تكميم المعدة أودى بحياته.. سبب وفاة نجل جورج وسوف| القصة كاملة


وأضاف “الصغير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن أغلب السياح يتوافدون من أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن الوزراة تحرص على جذب جنسيات مختلفة من جميع أنحاء العالم. مشيرًا إلى أن نسب الإشغال وعدد الزائرين مبشرة للغاية.
 

وأوضح مدير عام آثار الكرنك أن ظاهرة تعامد الشمس واحتفالية طريق الكباش وموكب المومياوات ساهموا بشكلًا كبير في التسويق لمصر والأقصر بالتحديد، واصفًا هذه الأحداث بأنها خير سفير لمصر في تصدير ثقافتها للعالم كله.

وتابع أن كنائس الأقصر يوجد بها آثار يرجع تاريخها للعصور القبطية بجانب وجود عددًا من الأديرة المهمة، مؤكدًا أن الآثار القبطية منتشرة ضمن الآثار المصرية بشكلًا كبير.
 

احتفالات عيد الميلاد المجيد الأقصر عيد الميلاد احتفالات عيد الميلاد الكرنك مدير عام آثار الكرنك مدينة الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الشتاء يكشر عن أنيابه.. الأرصاد تُحذر: الأحد ذروة التقلبات الجوية

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

ترشيحاتنا

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية بلغت 6.5 مليون طن تقريبا لأول مرة في تاريخها

طلب إحاطة بسبب الهجوم غير المبرر على إمام الدعاة

الرئيس الجديد للكونجرس الأمريكي يتعهد بتحقيق اقتصاد قوي لصالح المواطنين

الأقصر أفضل وجهة شتاءً.. تحركات بريطانية إلى مصر لهذا السبب| تفاصيل

العراق.. توقف حركة الطيران في مطار النجف

بسبب شوبير ومهيب وشبانة| قرار عاجل من مرتضي منصور لنجوم الزمالك السابقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسيتي إزاي كده.. إنجي وجدان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

رجل إكوادوري يتحول إلى امرأة من أجل حضانة بناته

اوعى تعملها.. معلومات خطيرة عن عملية نجل جورج وسوف

أسياخ في رجلها .. ما لا تعرفه عن مرض أمل حجازي

فيديو

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. فضل شاكر يكشف عن برومو أغنيته الجديدة

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

اﻟﻤﺰﻳﺪ