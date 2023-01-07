تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد .. الأقصر تشهد توافدًا سياحيًا غير مسبوق

تحدث الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك عن مظاهر الأحتفال في الأقصر وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، قائلًا إن الأقصر شهدت أجواء احتفالية خاصة، حيث تزينت الشوارع والميادين بزينة عيد الميلاد ورأس السنة وذلك حاز على إعجاب زوار مدينة الأقصر من مصريين وأجانب.







وأضاف “الصغير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن أغلب السياح يتوافدون من أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن الوزراة تحرص على جذب جنسيات مختلفة من جميع أنحاء العالم. مشيرًا إلى أن نسب الإشغال وعدد الزائرين مبشرة للغاية.



وأوضح مدير عام آثار الكرنك أن ظاهرة تعامد الشمس واحتفالية طريق الكباش وموكب المومياوات ساهموا بشكلًا كبير في التسويق لمصر والأقصر بالتحديد، واصفًا هذه الأحداث بأنها خير سفير لمصر في تصدير ثقافتها للعالم كله.



وتابع أن كنائس الأقصر يوجد بها آثار يرجع تاريخها للعصور القبطية بجانب وجود عددًا من الأديرة المهمة، مؤكدًا أن الآثار القبطية منتشرة ضمن الآثار المصرية بشكلًا كبير.

