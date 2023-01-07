زراعة الوادي الجديد: بدء تطوير ورفع كفاءة معامل التريكوجراما بالمحافظة

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تقرر البدء في تطوير ورفع كفاءة معامل التريكوجراما بالداخلة والخارجة.

وأضاف المرسي، أنه تم تفقد معمل تربية طفيل التريكوجراما بالادارة الزراعية بالخارجة للوقوف على آخر موقف والاستعداد لإطلاق الطفيل في الموسم القادم، وذلك بحضور الدكتور صلاح جميل، أستاذ وقاية النبات ومدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية، والدكتور محمد عرفة عويس، أستاذ المكافحة البيولوجية بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، وعدد من الباحثين واساتذة البحوث الزراعية.

وأضاف أنه سيتم تفقد الأماكن الجديدة بمركز باريس وبلاط والقصر لعمل معامل جديدة ، والتوسع في المكافحة الحيوية، كما تم زيارة المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية.

جدير بالذكر، أن طفيل الترايكوجراما هو أحد الطرق في مكافحة الآفات وخاصة آفات النخيل وأشجار الفاكهة من خلال كروت بداخلها مادة جاذبة تعلق في أشجار النخيل والفاكهة لمقاومة الآفات الضارة.كم٢.