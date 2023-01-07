المايسترو محمد عثمان يكشف كواليس ضم ريم سليمان لفرقة أيامنا الحلوة.. فيديو

قال المايسترو محمد عثمان قائد فرقة " أيامنا الحلوة " الغنائية ، تعقيبا على ضم المطربة ريم سليمان للفرقة ، إنها التقى بها بالصدفة عن طرق أحد الأصدقاء المشتركين ، مشيرا إلى أن أول أغنية سمعها منها كانت " قلبي دليلي" .

وتابع المايسترو محمد عثمان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : " قولتلها شكلك لطيف وشعرلك كيرلي ولو غنيتي حاجة شعبي هيبقي فيه تركيبة جميلة " .

وأردف أن اختيار نوع الأغاني يختلف حسب الحفلات ، وحسب النوع الذي يليق على صوت المطرب ، حسب النوع اللي المطرب بينور فيه.



