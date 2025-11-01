قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
المؤرخ محمد الشافعي: المتحف المصري الكبير درة تاج الحضارة المصرية وأهم الروافد الثقافية
السفارة المصرية في عمان تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بحضور رسمي رفيع المستوى
رئيس الوزراء الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم.. العمل يعكس إرثنا الحضاري
من مكة إلى العالم.. السعودية تطلق مؤتمر ومعرض الحج في نوفمبر
وزير الثقافة الأسبق: رعاية الرئيس حوّلت حلم المتحف المصري الكبير إلى حقيقة
ليلى علوي بعد افتتاح المتحف الكبير: مصر بتعلّم الإنسانية معنى الحضارة
من مكة إلى العالم.. السعودية تطلق مؤتمر ومعرض الحج في نوفمبر

الحج
الحج
أ ش أ

تستضيف المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في مركز جدة سوبر دوم، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.


ويعد المؤتمر إحدى أبرز المنصات السعودية التي تسلط الضوء على الجهود الوطنية في تطوير منظومة الحج، ويستقطب نخبة من المختصين والخبراء والجهات المعنية من داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، ومواكبة التطورات التقنية والإدارية بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للحجاج.


يأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز كفاءة منظومة الحج وتطويرها على المستويات التشغيلية والتنظيمية والتقنية، بما يواكب النمو المستمر في أعداد الحجاج، وتنوع احتياجاتهم، وارتفاع التطلعات نحو تجربة أكثر سلاسة وجودة.


ويمتد المؤتمر على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، ويستضيف أكثر من 260 جهة عارضة من 13 قطاعًا رئيسيًا تشمل السياحة، والتقنية، والخدمات الصحية، والخدمات التشغيلية.


كما يشارك في المؤتمر أكثر من 95 متحدثاً وخبيراً دولياً يقدمون أكثر من 100 فكرة مبتكرة ضمن 80 جلسة حوارية و60 ورشة عمل تتناول التحديات المستقبلية والفرص المتاحة لتحسين رحلة الحج والعمرة، وسط حضور يتوقع أن يتجاوز 150 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها.
ويستعرض المؤتمر عدداً من المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من أبرزها: "إعاشة ثون" التي تقدّم نموذجًا جديدًا في تقديم الوجبات بشكل مرن وشخصي، ومبادرة "أنسنة المشاعر" التي تركز على جعل الفضاءات والخدمات أكثر انسجامًا مع راحة الزوار، إضافة إلى مبادرة "الحلول المستدامة" التي تعتمد على الطاقة النظيفة، وتقنيات التبريد الذكي، وإدارة الموارد بكفاءة عالية. وتحتضن "منطقة الابتكار" أكثر من 15 شركة تقنية ناشئة تشارك في ثلاث تحديات ميدانية حقيقية تستهدف تحسين إدارة الحشود والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.


كما يشهد الحدث توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية، ما يعزز من فرص تبادل المعرفة وتوسيع نطاق التعاون في قطاع الحج والعمرة، خاصة في مجالات الرقمنة، وتكامل الأنظمة، وتحسين جودة الخدمات في المشاعر المقدسة.


ويستعرض المؤتمر على عدد من المحاور الاستراتيجية التي تشمل التحول الرقمي، والإدارة الذكية، والاستدامة التشغيلية، باعتبارها من العوامل الجوهرية في تطوير منظومة الحج وتعزيز مرونتها وكفاءتها. 

وتأتي هذه المحاور متسقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يركز على تجويد الخدمات، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول التقنية لضمان تجربة حج أكثر تنظيماً واستدامة.


ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن مسار التطوير الشامل الذي تقوده المملكة في قطاع الحج، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث يشكل منصة لتسليط الضوء على التقدم في مجالات الإدارة الذكية، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات.


كما يتيح المؤتمر فرصاً للتعرف على التجارب والخبرات، وبحث سبل تطوير الأداء الميداني بما يعزز جودة الخدمة المقدمة للحجاج في جميع مراحل الرحلة الروحانية.


ويعكس الحدث التزام المملكة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة وعالية الكفاءة لأداء المناسك، من خلال الاستثمار في الحلول الذكية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الممارسات العالمية في إدارة الحشود والخدمات الميدانية.

