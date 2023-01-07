ريم سليمان عن بدايتها في عالم الغناء: اكتشفت موهبتي في المدرسة |فيديو

كشفت الفنانة ريم سليمان بدايتها تألقها في عالم الغناء ، قائلة : " اكتشفت موهبتي من وأنا في المدرسة من خلال الكورال المدرسي.. مدرستي اكتشفتني وبدأت رحلتي من كورال المدرسة " .

وأضافت الفنانة ريم سليمان ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : "التحقت بجامعة الاسكندرية ثم انتقلت إلى القاهرةوبقالي في القاهرة لحد دلوقتي .. وأول ما وصلت القاهرة حصلت صدفة أن قبلت المايسترو محمد عثمان " .

وتابعت : "فرقة أيامنا الحلوة جميلة وبيقدموا أغاني أي حد يحبها ، ولما شافني باصلي وقالي هتغني معايا شعبي” .