مفاجآت مدوية.. صدى البلد يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة إيقاف سافيو بعد شكوى الزمالك

أثار خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، الجدل مجددا، حول أزمة اعتداء البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، على حكم بالدوري البوليفي، عندما كان لاعبا في صفوف بوليفار.

وكتب الغندور ، عبر حسابه الشخصي على موقع التوصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مشاركة سافيو مع الأهلي باطلة بسبب عدم إيقافه بعد طرده مع فريقه القديم ، والطبيعي أن يتم إيقافه في الدوري المصري هذا ما سيحدث مع رونالدو مع فريق النصر".

وأضاف الغندور: " نادي الزمالك وأمير مرتضي منصور والمحامي الخاص بالزمالك يتقدموا بشكوي رسمية ضد مشاركة سافيو ، بعد انتقاله إلى الدوري المصري وهو مطرود بسبب الاعتداء على الحكم".

تفاصيل الأزمة

في أحد لقاءات بوليفار ببطولة الدوري البوليفي وتحديدا أمام فريق ألويز ريدي، في الجولة الخامسة عشر من المسابقة يوم 4 سبتمبر الماضي، قام الحكم جاد فلوريس بطرد برونو سافيو بعد احتجاج الأخير بشكل غير لائق، ومحاولة الاعتداء عليه.

وقرر الاتحاد البوليفي لكرة القدم، فتح تحقيقا بشأن واقعة محاولة سافيو سافيو الاعتداء على حكم المباراة.

“صدى البلد” يكشف التفاصيل الكافية لأزمة إيقاف سافيو

على عكس ما يردد خالد الغندور، غاب سافيو عن المشاركة مع بوليفار أمام بلومينج سانتا كروز، يوم 8 سبتمبر الماضي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة.

وقال خورخي أستوريزاغا الصحفي بموقع “premium sports” البوليفي: " سافيو نفذ عقوبة الإيقاف بسبب حصوله على بطاقة حمراء، حيث غاب عن مباراة فريقه أمام بلومينج سانتا كروز للإيقاف، يوم 8 سبتمبر، كما لم يشارك أيضا ضد جامعة فينتو، يوم 10 سبتمبر، وهو نفس اليوم، الذي أعلن نادي بوليفار انتقال النجم البرازيلي إلى النادي الأهلي المصري".

وأشار:" بالنسبة لقضية اعتدائه على الحكم، فالحُكم لم يُصدر بعد".

خبر نشره موقع “premium sports” يؤكد غياب سافيو عن مواجهة بلومينج للإيقاف

رئيس لجنة الحكام يؤكد تنفيذ سافيو لعقوبة الإيقاف

كما تواصل “صدى البلد” مع أليخاندرو مانسيلا، رئيس لجنة الحكام بالدوري البوليفي، والذي أكد أن سافيو غاب بالفعل عن مواجهة بلومينج للإيقاف.

وقال مانسيلا:" سافيو تعرض للإيقاف مباراة بعد حصوله بسبب الطرد أمام ألويز ريدي، وهذا أمر معروف، عندما يحصل لاعب على بطاقة حمراء، فإنه يغيب عن المواجهة القادمة تلقائيا، وهذا ما حدث لـ سافيو".

تشكيل بوليفار أمام بلومينج - سافيو غاب للإيقاف

وأشار: " لقد طالبت الاتحاد البوليفي لكرة القدم بمعاقبة سافيو لاعتدائه على حكم المباراة، وبمجرد أن أحصل على الحكم سأرسله لك".

رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي: التحقيق مستمر في إيقاف سافيو

على مدار الأسابيع الماضية، تواصل موقع “صدى البلد” مع مارسيلو هاسينتوفيل، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي لكرة القدم، مرات عديدة، وفي كل مرة يؤكد أن اللاعب ليس موقوفا في الوقت الحالي، ولكن اللجنة تحقق في قضيته وسيتم إصدار القرار في الوقت المناسب.

وقال مارسيلو هاسينتوفيل “مؤخرا” لـ “صدى البلد”:" قضية سافيو لم تغلق بعد، التحقيق لا يزال مستمرا، ولم تصدر أي عقوبة حتى الآن ضد اللاعب، وسيتم الإعلان عن القرار في الوقت المناسب".

وأشار أن سافيو تقدم بمستند في شهر أكتوبر الماضي للدفاع عن نفسه، لكنه كشف أي تفاصيل حول هذا المستند".