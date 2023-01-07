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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكى تحت النظارة السوداء.. جورج وسوف ينهار في عزاء نجله

جورج وسوف
جورج وسوف

نشرت وسائل إعلام سورية، عدة صور لـ الفنان جورج وسوف، وهو يتلقى العزاء في نجله الأكبر «وديع» الذي وافته المنية ليلة أمس الجمعة 6 يناير، بعد تدهور حالته الصحية. 

وظهر جورج وسوف، في الصور الأولى من العزاء، يغلب عليه مشاعر الحزن، وسالت دموعه من خلف النظارة السوداء التي ارتداها، ما جعل إحدى المعزيات بالذهاب له لمواساته حتى لا ينهار. 

ويعد هذا أول ظهور لـ جورج وسوف، بعد وفاة ابنه وديع، وانتشار أخبار مغلوطة حول تعرض «جورج» لوعكة صحية وتدهور حالته الصحية بسبب وفاة ابنه. 

جورج وسوف في عزاء ابنه وديع
جورج وسوف في عزاء ابنه وديع
جورج وسوف في عزاء ابنه وديع

وفاة ابن جورج وسوف 

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة الابن الأكبر للفنان جورج وسوف «وديع» بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ مؤخرًا، ومكوثه بالعناية المركزة، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان وموع تلقي العزاء حتى الآن. 

وكان الابن الأكبر لـ جورج وسوف «وديع» أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وكشفت النهار اللبناني، تفاصيل معاناة ابن جورج وسوف، قبل ساعات من وفاته، حيث تعرض للاغماء وتم نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة بشكل عاجل، بعد إصابته بنزيف داخلي، وتطلب نقل دم له. 

 

ابن جورج وسوف في المستشفى :

كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.

وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".

وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".


إليسا وابن جورج وسوف:

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، اذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا.

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