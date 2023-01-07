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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه في الطالبية

إصلاح كسر ماسورة
إصلاح كسر ماسورة المياه

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسور بماسورة مياه قطر 150 مم بشارع الإخلاص تقاطع شارع عثمان محرم بحي الطالبية، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح. 

ووجه اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الطالبية بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية. 

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من إصلاح الكسر الأول، وجارٍ العمل على الانتهاء من أعمال الإصلاح بكسر آخر، إلى جانب أنه تم الدفع بـ15 سيارة لشفط المياه الناتجة عن الكسور لتيسير الحركة المرورية وعدم حدوث أي إعاقات.

وخلال جولته، اطلع محافظ الجيزة على جهود رفع المخلفات وأداء شركات الجمع السكني، حيث وجه بتوقيع غرامات على الشركات المسئولة عن الجمع السكني بشارع عثمان محرم، لتدني مستوى النظافة بالشارع، مع محاسبة المقصرين من المكلفين بمتابعة ورصد حالة النظافة بالقطاع لعدم القيام بواجباتهم.  

رافق المحافظ خلال الجولة؛ محمد نور، السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وطه عبد الصادق، رئيس حي جنوب الجيزة، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

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