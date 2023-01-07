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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم "السبت"، ومعه عددا من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية مجموعة من الكنائس بمدينتى المنصورة وميت غمر لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورافق المحافظ، خلال زيارته الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، والعميد أ.ح ياسر طلحان قائد الفرقة السابعة ممثلا عن قيادة الجيش الثاني الميداني، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد وائل أبوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وشملت زيارة محافظ الدقهلية، مطرانية الأقباط بشارع الثورة والكنيسة الإنجيلية بشارع الصيادين بالسكه الجديدة بمدينة المنصورة، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا صليب اسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقيه والنائب البابوي لإبراشية المنصورة وتوابعها، والقمص بيشوي كامل وكيل مطرانية ميت غمر ، والقس فيليب معزوز قسيس الكنيسة الإنجيلية بالمنصورة ، والقمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية الأقباط بالمنصورة ، والقمص موسيس والقمص سيداروس سكرتير المطرانية.

وقال المحافظ، اتقدم بخالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار وأن ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد مختار، أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، مشيراً إلى أن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

وأشار المحافظ، إلي أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وستبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصف وتضافر جميع الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

من جانبهم أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات عن بالغ شكرهم لجميع المهنئين من قيادات المحافظة، وفى مقدمتهم محافظ الدقهلية، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

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الدقهلية امن الدقهلية عيد الميلاد المجيد مدينة المنصورة بمدينة المنصورة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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