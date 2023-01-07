حالة واحدة يجوز فيها إخراج زكاة الابن لأبيه.. تعرف عليها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تجوز زكاة المال من الابن لأبيه ليساعده في مصاريف تعليم أخيه القاصر لأن دخل الأب لا يكفي؟.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن إعطاء الإبن زكاة ماله لأبيه باعتبار أنه والده، فهذا لا يجوز شرعا ، لأن الإبن لا يخرج الزكاة للأب شرعا.

وأشار إلى أنه يجوز لهذا الأخ الموسر أن يعطي لأخيه القاصر من مال الزكاة ، وهذا الأخ القاصر لا يحسن إدارة الأموال وحسن التصرف فيها، وهنا يعطي الزكاة لأبيه باعتباره قائما أو ليا على هذا الأخ القاصر، لينفق عليه، فهنا أعطى الزكاة لأخيه بواسطة أبيه.



إخراج الزكاة كلها للأقارب



قالت دار الإفتاء إنه يجوز إخراج الزكاة كلّها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.



إخراج الزكاة بنية الصدقة



قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.