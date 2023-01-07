جامعة حلوان : انهاء 80 %؜ من أعمال انشاء المعمل المركزي بمجمع الإبداع

أعلنت جامعة حلوان الاستعدادات للانتهاء من مشروع انشاء المعمل المركزي بمجمع الابداع و البحث العلمي بالجامعة ، و ذالك وفقا لخطة تطوير الجامعة للعام ٢٠٢٣ .

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان نسبة الإنجاز في مشروع انشاء معامل المركزية بمجمع الابداع حتى الآن، تتعدي 80% من إجمالي الأعمال الجارية.

وتابع رئيس جامعة حلوان انه يتكون المشروع من 3 معامل، وهي NMR - PCR - SFM بالإضافة إلى صالة استقبال وغرفة تدريب وغرف إدارية.



وقال رئيس الجامعة، إن سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، تهدف لافتتاح المعمل، من أجل تحسين بيئة البحث العلمي في الجامعة والرقي بمخرجاتها، وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة، بالاضافة إلى دعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمي في الجامعة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة، بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة، ودعم تنفيذ خطط الجامعة، وتبني فكر المجموعات البحثية البينية محليًا وإقليميًا ودوليا، وتسهيل تواصل المراكز البحثية، والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات.