لعنة ترامب تطارد كيفن مكارثي.. ماذا ينتظر رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد|قراءة

تمكن الجمهوري كيفن مكارثي، البالغ من العمر 57 عاما من الفوز اليوم السبت، بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، وذلك بعد 15 جولة من التصويت ولمدة 4 أيام.

وفاز مكارثي على المرشح الديموقراطي حكيم حيفريز بعد أن أدلى ريان زينكي من ولاية مونتانا بصوته، ومنح مكارثي الفوز، حيث إنه من بين 428 صوتاً تم الإدلاء بها، حصل مكارثي على 216 صوتاً، فيما حصل جيفريز على 212 صوتاً.

انتخاب كيفن مكارثي والجمهوريين

تسببت مجموعة من اليمينيين في الحزب الجمهوري في إفشال محاولات انتخاب كيفن مكارثي، ما وضع الحكومة الأمريكية في موقف صعب لم تشهده الولايات المتحدة منذ حقبة ما قبل الحرب الأهلية.

وكانت مجموعة من 20 نائبا جمهورياً متشدداً ترفص منح مكارثي الأصوات الـ 218 اللازمة لفوزه بالمنصب، حيث يتطلّب انتخاب رئيس لمجلس النواب، ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، غالبية 218 صوتًا.

وشكك هؤلاء النواب في حسن نية عضو الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا، الذي أيده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واستغل النواب المؤيّدون لترامب، الأكثرية الضئيلة التي حقّقها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، لفرض شروطهم.

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي على انتخابه رئيساً لمجلس النواب.

وقال بايدن في بيان، إن الشعب الأميركي يتوقع من قادته أن يحكموا بطريقة تضع احتياجاته فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أنه مستعد للعمل مع الجمهوريين عندما يستطيع ذلك، على أن يكون الجمهوريون مستعدين للعمل معه أيضا، كما توقع الناخبون.

وأضاف بايدن: "هذا هو الوقت المناسب للحكم بمسؤولية وللتأكد من أننا نضع مصالح العائلات الأميركية في المقام الأول".

أهمية منصب رئيس مجلس النواب

وقال مهدي عفيفي، المفكر السياسي: إذا كان للديموقراطيين الأغلبية فيتم التصويت بالإجماع لانتخاب واحد منهم ويكون رئيس مجلس النواب، لافتاً إلى أهمية هذا المنصب في الولايات المتحدة الامريكية، حيث إن رئيس مجلس النواب هو من يعين رؤساء اللجان المختلفة التي تتولى إقرار أمور داخل الولايات المتحدة الأمريكية وللعالم بأكمله.

وأضاف عفيفي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا المنصب يحتل المرتبة الثالثة بعد الرئيس ونائب الرئيس أو نائبة الرئيس، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب يحل محل الرئيس إذا كانت هناك مشكلة بالرئاسة، وبالتالي هو منصب هام للغاية وذلك يتضح جلياً من خلال مواقف نانسي بيلوســي- رئيسة مجلس النواب الامريكي السابقة في وقت حكم دونالد ترامب "كانت تستطيع إيقاف أو تمرير قوانين لم يكن يتدخل فيها حتى الرئيس".

وأشار عفيفي إلى أن فوز كيڤن مكارثي جاء بعد 15 جولة تصويت على من يقود مجلس النواب الأمريكي، وهذا يعتبر سابقة تاريخية في العصر الحالي بالولايات المتحدة الامريكية، حيث إنه عادة يكون هناك توافق على من يرأس مجلس النواب، ولكن ما حدث كان بسبب دخول أطراف يمينية متشددة من الحزب الجمهوري وهو ما وصفه المحلل السياسي بــ"المشهد الهزلي في التاريخ الأمريكي".

وتابع: بما أن الأغلبية من الجمهوريين بسيطة مقارنة بالديموقراطيين فكان لا بد من الحصول على عدد معين من الاصوات ليتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، حتى فاز مكارثي بإجمالي 216 صوتا مقابل الديموقراطي حيفريز 218 صوتا.

ولفت إلى أن هناك 6 أصوات لم تصوت حتى بعد أن تم إعادة الانتخابات 14 مرة، فضلاً عن بعض الجمهوريين المتشددين الذين رفضوا التصويت لمكارثي إلا بعد الحصول على بعض الوعود والتي تأتي على رأسها فتح تحقيقات بشأن الرئيس جو بايدن وعائلته، ووعد آخر خاص بعدم السماح للولايات المتحدة بالاقتراض أكثر

ما يتوجب على كيفن مكارثي فعله

وأكد عفيفي، أنه يتوجب على كيفين مكارثي خلال الفترة القادمة فعل ما يلي؛

1- اثبات قيادة هذا الصرح المهم في الولايات المتحدة الامريكية خاصة بعدما سمع الأمريكيين الخلافات داخل الحزب الجمهوري والتي هي السبب الرئيسي لانشقاق الحزب بسبب تدخلات دونالد ترامب.

2- تمرير قوانين وقرارات تؤثر على المواطن الامريكي قلباً وقالباً بالتعاون مع أعضاء الكونجرس، كما أن هناك أمور يجب أن تمرر بالتوافق بين الجمهوريين والديموقراطيين، وستكون فترة صعبة على مكارثي خاصة لان هؤلاء المتشددين يمكنهم عرقلة قوانين وأمور كثيرة داخل الكونجرس.

3- يتطلع المواطن الامريكي أن يكون هناك توافق بين الجمهورين والديموقراطيين كالمعتاد سابقاً قبل مجئ دونالد ترامب وذلك للحصول على حلول وقرارات تدعم حياة المواطن سواء في الرعاية الصحية أو التقاعد او الحماية المدنية وغيرها من القوانين.

4- تقريب وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين حتى يستطيع الوصول لحلول للأزمات التي حدثت خلال هذه الفترة، حيث أن المسألة ليست بالسهلة وسنرى خلال الايام القادمة.