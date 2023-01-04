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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوأ مقامرة.. نائبة أمريكية: خصوم مكارثي يلعبون مع أغلبيتنا الروليت الروسية

صدى البلد

كشفت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور جرين، أن خصوم المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، يلعبون لعبة "الروليت الروسية" ويخاطرون بأغلبية الجمهوريين التي نالوها بصعوبة.

وأوضحت في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "النواب الجمهوريين الـ19، الذين صوتوا ضد مكارثي، يلعبون لعبة الروليت الروسية مع أغلبيتنا الجمهورية في المجلس التي حصلنا عليها بشق الأنفس".

وأكدت أن هذا ما يحدث هو "الأسوأ من بين كل الحالات الممكنة".

وتم تأجيل تصويت الجمهوريين على رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى ظهر الأربعاء، بعد فشل انتخاب كيفن مكارثي في محاولة ثالثة.

وفشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس له في جلسة ثالثة، وذلك لأول مرة منذ 100 عام، بعد عدم جمع الجمهوري كيفن مكارثي للأصوات الكافية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، دعا النائب الجمهوري توم كول مجلس النواب إلى تأجيل الجلسة حتى ظهر الأربعاء بعد التصويت.

وأيد معظم الديمقراطيين الاقتراح، لذلك تم تأجيل تسمية رئيس مجلس النواب.

مجلس النواب النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الروليت الروسية المرشح الجمهوري

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