استشاري يوضح أشياء مهمة قبل إجراء عملية تكميم المعدة .. فيديو

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد استشاري الكبد والجهاز الهضمي، إن أي علاج طبي يكون له آثار جانبية ومن المحتمل أن يحدث للمريض أضرار، ولذلك فإن الطبيب هو الذي يقرر حاجة المريض لتدخل جراحي أم لا ولا يتحمل الآثار الجانبية له.

وأضاف "محمد عاصم خورشيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن عمليات تكميم المعدة أو غيرها الخاصة بإنقاص الوزن الهدف منها أن يقلل المريض من كمية الأكل الذي يقوم بتناولها يومياً.

وتابع الدكتور محمد عاصم خورشيد أن قبل إجراء عملية تكميم المعدة أو تحويل مسار فإنه يجب أن يقوم المريض بعمل نظام غذائي للتخسيس وان لم يأتي بنتيجة يتجه لهذه العمليات بناء علي استشارة الطبيب الخاصة بحالته.