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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دينية الشيوخ : حضور الرئيس الاحتفال بعيد الميلاد رسالة بمتانة الوحدة الوطنية

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أشاد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بحضور الرئيس السيسي الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قائلا إن حضوره دلالة على الوحدة الوطنية الراسخة، كما أن الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي في منتهى الأهمية.

ونوه نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، برسائل الرئيس خلال احتفالات عيد الميلاد وفي مقدمتها عدم الالتفات للشائعات وطمأنة المصريين على حاضرهم ومستقبلهم، مشيرا إلى أن احتفال الرئيس بعيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد وحدة صف الشعب المصري، كما أن الاحتفالية جاءت بشكل واضح، يحث الجميع على السلام والمواطنة وتأصيل المحبة.

ولفت وكيل دينية الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي حريص دائما على طمأنة الشعب المصري في كل مناسبة دينية أو اجتماعية أو سياسية بكل صدق وشفافية، مؤكدا أن حضوره الاحتفال بعيد الميلاد، جاء ليجدد مصارحته للشعب بأن الدولة لا تفعل شيئا دون أن تعلنه وتصارح به المواطن، وهذه رسالة واضحة لمطلقي الشائعات.

واختتم نادر يوسف نسيم، بالإشادة بالوحدة الوطنية الراسخة طوال عهد الرئيس السيسي، فالشعب المصري كان وسيظل على قلب رجل واحد، ولم ولن يسمح لأي طرف خارجي أو داخلي، أن يشق الصف الواحد أو يؤثر في تلاحم الوطن ومواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة.

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