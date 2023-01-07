أخبار الفن| هجوم على مايا دياب .. ظهور محمد صلاح في الأوبرا

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

خبر مفجع | نيكول سابا تنعى وديع جورج وسوف



نعت النجمة اللبنانية نيكول سابا "وديع ابن النجم جورج وسوف"، حيث علقت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر وقالت: "شو هالخبر المفجع هيدا الله يرحمك ويرحم شبابك ‎وديع جورج وسوف ويصبرك يا ‎ابو ديع"

بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة | 20 صورة من العرض المسرحي تقدر



انطلق منذ قليل العرض المسرحي "تقدر"بدار الأوبرا، بحضور وزير التربية و التعليم الدكتور رضا حجازى ووزيرة الثقافة الدكتور نيفين كيلانى ووزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صحبى وعدد من نجوم الفن والرياضة.

ضمن عرض تقدر | كارول سماحة تتألق على مسرح دار الأوبرا.. فيديو



انطلق منذ قليل العرض المسرحي "تقدر"بدار الأوبرا، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين كيلانى ووزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صحبى وعدد من نجوم الفن والرياضة

الكلام دا مش عندي .. مصطفى كامل يوجّه رسالة حاسمة لـ محمد رمضان



تحدث الفنان مصطفى كامل ، نقيب الموسيقيين ، عن مطربي المهرجانات وسر الخلاف بينه وبين مطرب الراب ويجز، مُشيراً إلى أنه لا يعرف عنه شيئا ما دام أنه لم يتوجه للنقابة لكى يقنن أوضاعه ويجعل ما يقدمه بشكل رسمي.

قلة احترام | انفعال أحلام بسبب عزاء ابن جورج وسوف .. شاهد



عبّرت الفنانة أحلام، عن انزعاجها الشديد بسبب التصوير واجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية في عزاء الراحل وديع ابن الفنان جورج وسوف.

التذاكر غدا.. كاظم الساهر فى موسم الرياض 15 يناير



يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 من شهر يناير الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم.



محتاج دعواتكم وتصويتكم|أحمد سعد يطلب الدعم بعد ترشحه لتمثيل مصر بالمهرجان الأفريقي



عبّر الفنان أحمد سعد، عن سعادته بالترشح لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا، وطلب من الجمهور أن يدعموه ويشجعوه لأنه يمثل مصر.

مصطفى كامل: الجسمي أفضل من غنى لـ مصر وبراعي ربنا فيما أقدمه



قال المطرب مصطفى كامل أنه من بيئة متوسطة، وتربى على أغاني أم كلثوم، وأنه يراعي الله دائماً فيما يقدمه، مُضيفاً:"طول عمري على مدى مشوارى راعيت ربنا في اللي بقدمه".

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته



تعرضت الفنانة مايا دياب ؛ لهجوم كبير من الجمهور بعد منشورها عن صورة وديع جورج وسوف في المستشفى بعد وفاته.