الكلام دا مش عندي .. مصطفى كامل يوجّه رسالة حاسمة لـ محمد رمضان

تحدث الفنان مصطفى كامل ، نقيب الموسيقيين ، عن مطربي المهرجانات وسر الخلاف بينه وبين مطرب الراب ويجز، مُشيراً إلى أنه لا يعرف عنه شيئا ما دام أنه لم يتوجه للنقابة لكى يقنن أوضاعه ويجعل ما يقدمه بشكل رسمي.

وأكد مصطفى كامل خلال لقائه مساء أمس في برنامج "البخت" مع الإعلامية خلود عزمي، على أنه لا يخاف ولا يهاب من الفنان محمد رمضان، ولا أي شخص آخر، مُضيفاً:" محمد رمضان حبيبي، ولو قلع القميص هزعل طبعاً ، قلع القميص والصدر ده مش عندي".

وقال مصطفى كامل أن الفن المصري أهم من قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأن النقابة ليست مختصه بما حدث معها، مُضيفاً:" ياما سمعنا عن فنانين بيدمنوا، وده سلوك شخصي يشين صاحبه".

وبسؤاله عن موقفه من إجراء الفنانين لتحليل مخدرات داخل النقابة، فقال " أتمنى هذا الأمر لكن لو النقابة عملت تحليل مخدرات مع التجديد السنوي للمطربين نصهم هيقعد في البيت".

وفي سياق آخر، طرح مصطفى كامل مؤخراً أغنية "وأنا بتفرج"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وهندسة صوتية أحمد جودة.