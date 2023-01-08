خبير: نجاح مكارثي برئاسة مجلس النواب الأمريكي كان صعباً بسبب الانقسامات

قال الدكتور وليد فارس الخبير في الشؤون الأمريكية، إن نجاح مكارثي برئاسة مجلس النواب الأمريكي كان صعباً بسبب الانقسامات بداخل المجلس بسبب أن الأكثرية داخل المجلس جمهوريين.

وأضاف "وليد فارس" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن كان هناك كتلة من الجمهوريين يرفضون مكارثي حتي جاءتهم مكالمة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للموافقة عليه وبالفعل تمت الموافقة ونجح مكارثي برئاسة المجلس.

وتابع الدكتور وليد فارس أن هناك مفاوضات حدثت بين ترامب والأعضاء داخل مجلس النواب للموافقة علي مكارثي برئاسة المجلس.

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