رئيس الكونجرس الأمريكي الجديد.. ما الذي تخلى عنه كيفن مكارثي وبأي ثمن؟

بعد معركة طويلة ومناقشات ساخنة، انتخب “كيفن مكارثي” رئيساً لـ مجلس النواب الأمريكي، واستغرق الأمر 15 جولة من التصويت لفوز مكارثي بالمنصب، على الرغم من حصول حزبه على أغلبية في المجلس.

جاء ذلك بعد حملة ضغط دراماتيكية على الهواء مباشرة بمجلس النواب الأمريكي، وفي وقت سابق، تم تصوير جايتس وهو يشتبك مع النائب مايك روجرز أحد أنصار مكارثي.

انتخاب عضو واحد

وتطلب الأمر 15 بطاقة اقتراع، وتصويت في منتصف الليل، وشبه معركة بالأيدي في مجلسي الكونجرس، ولكن تم انتخاب كيفن مكارثي الآن رئيسًا لمجلس النواب.

كان أحد المطالب الرئيسية للجمهوريين الرافضين هو قدرة مشرع واحد فقط على إجراء تصويت على ما إذا كان ينبغي عزل رئيس مجلس النواب من منصبه.

ويمكن أن تؤدي حركة الإخلاء هذه إلى جولة أخرى من التصويت في مجلس النواب، مثل ما رأيناه الأسبوع الماضي ، ويعد طلب الإخلاء قاعدة لها تاريخ طويل في الكونجرس، ولكن تم رفع عدد الأشخاص الضروريين لتفعيلها إلى خمسة في السنوات الأخيرة لمنع عضو واحد في الكونجرس من تهديد سلطة المتحدث.

في حين أن الرافضين، وعدوا بعدم إساءة استخدام الامتياز إذا تمت استعادته، فإن قبضة مكارثي على السلطة ستكون أكثر استقرارًا مع وجودها في مكانها.

ويتم التفاوض على فواتير الإنفاق الضخمة خلف الأبواب المغلقة وتمريرها في مهلة قصيرة وبدون نقاش، ووعد مكارثي بجعل تمرير مشروع القانون أشبه بالأيام السابقة، حيث يكون لأعضاء الكونجرس من خارج القيادة العليا رأي أكبر في كيفية اقتراح مشروعات القوانين وتعديلها وإقرارها.

ويعد السبب في إنهاء النظام العادي في الغالب هو أن التشريع، خاصة مع الانقسامات الحزبية الحديثة صعب، وتعد صياغة مشاريع قوانين جديدة مهمة شاقة ويمكن بسهولة فشل العملية من قبل السياسيين الذين لديهم أجندة.

وتضع لجنة قواعد البيت أساسًا لقواعد اللعبة على أرضية المجلس، وتحدد اللجنة متى سيتم التصويت على مشروع قانون، ومدة مناقشته وكيف يمكن تغييره عن طريق التعديل على أرض الواقع، وضمن مكارثي منح المحافظين المتشددين مقعدًا واحدًا على الأقل في هذه المجموعة القوية.

فيما أعرب آندي هاريس من ولاية ماريلاند عن اهتمامه برئاسة اللجنة الفرعية الصحية والتي تتحكم في إنفاق الحكومة بمليارات الدولارات، لكن لم يقدم مكارثي أي وعود علنية.

قيود الإنفاق

كانت الشكوى الشائعة بين المحافظين المتشددين هي أن الإنفاق الفيدرالي قد ارتفع إلى مستويات غير مستدامة. خلال معركة رئيس مجلس النواب ، طلبوا من السيد مكارثي الالتزام بقيود مالية ملموسة ، مثل خفض الإنفاق إلى مستويات 2022 ، واشتراط ربط أي زيادة في حجم الديون التي تصدرها الحكومة بتخفيضات الميزانية المقابلة ، والسماح بخطوط الإنفاق الفردية. لإزالته من التشريع الأكبر من خلال التصويت في قاعة مجلس النواب.

التكلفة: مع سيطرة الأغلبية على مجلس النواب ، سيتمكن الجمهوريون من تمرير أي مستويات ميزانية يتفقون عليها. مكارثي يلتزم بالوقوف إلى جانب صقور الميزانية في هذه النقاشات داخل الحزب - الأمر الذي أثار بالفعل غضب بعض المحافظين الذين يخشون التخفيضات الهائلة في الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك ، سيتعين على الجمهوريين في مجلس النواب في نهاية المطاف التفاوض مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير تشريع الإنفاق. قد تمنحه التزامات مكارثي هنا مجالًا أقل للتوصل إلى نوع التسويات اللازمة لتجنب إغلاق الحكومة في وقت لاحق من العام.

الامتياز: تحديد أولويات قضاياهم

كانت مسألة حدود فترة ولاية الكونجرس وأمن الحدود من الموضوعات المتكررة للمحادثات بين معاقل الجمهوريين. وبحسب ما ورد وعد مكارثي بإجراء تصويت على كليهما في وقت مبكر من العام.

التكلفة: كان مجلس النواب بالتأكيد سيتناول قضية الهجرة بسرعة بغض النظر عما يريده الرافضون ، حيث كان تشديد أمن الحدود وسياسة الهجرة محور جدول أعمال الجمهوريين منذ بداية حملة دونالد ترامب الرئاسية في عام 2015. أما بالنسبة للفترة الرئاسية حدود ، مثل هذا الإصلاح ربما يتطلب تعديل دستوري لسن. قضت المحكمة العليا بالفعل بأن محاولات الدولة لتقييد فترة عضوية أعضاء الكونغرس غير دستورية.