عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيشان: دخول جورج وسوف المستشفى خبر ملفق

صدى البلد

نفى الإعلامي اللبناني نيشان ما تردد حول دخول سلطان الطرب جورج وسوف المستشفى عقب وفاة نجله وديع، قائلا إنها أقاويل عارية من الصحة وما نشر بالمواقع الإخبارية والسوشيال ميديا خبر ملفق.

وأكد نيشان في مداخله تلفزيونية مع الإعلامية ريهام سعيد عبر برنامجها "صبايا الشمس" عن الحالة الصحية لأبو وديع، مؤكدا أنها جيدة لكنه متأثر جدا بالفاجعة.

وكشف نيشان عن ظروف وفاة وديع عقب مضاعفات لعملية جراحية بالأمعاء بعد شعوره بآلام حادة بالبطن وأنه بعد تماثله للشفاء حدث له نزيف وتوقف بالقلب مرتين ثم حدثت الوفاة.

وحرصت الإعلامية ريهام سعيد علي تقديم واجب العزاء للفنان جورج وسوف ونقل مواساة الشعب المصرى لسلطان الطرب من خلال نيشان، الذي من جانبه أوضح مدى الفاجعة التي تعرض لها أبو وديع وزوجته وأبنائه والتي كانت بمثابة الصفعة غير المتوقعة، قائلا: "كلنا إلى دنيا الحق".

الإعلامي نيشان أعمال ريهام سعيد عيد ميلاد نيشان اعتزال ريهام سعيد جورج وسوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

هداف الدوري الفرنسي.. كولر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

تؤثر على الإنترنت والاتصالات.. انفجار شمسي قوي ورياحه تتجه نحو الأرض

ينافس شاومي وأوبو.. مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 5

شاهد.. تعديل مميز للاسطورة الروسية "لادا نيفا"

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 8-1-2023

مرتضى منصور: حميت الزمالك من الإيقاف عامين بسبب فتوح وجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

آيسلندية ترصد مزايا السياحة بمصر: أفضل من 50 بلد زرتها

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ