نيشان: دخول جورج وسوف المستشفى خبر ملفق

نفى الإعلامي اللبناني نيشان ما تردد حول دخول سلطان الطرب جورج وسوف المستشفى عقب وفاة نجله وديع، قائلا إنها أقاويل عارية من الصحة وما نشر بالمواقع الإخبارية والسوشيال ميديا خبر ملفق.

وأكد نيشان في مداخله تلفزيونية مع الإعلامية ريهام سعيد عبر برنامجها "صبايا الشمس" عن الحالة الصحية لأبو وديع، مؤكدا أنها جيدة لكنه متأثر جدا بالفاجعة.

وكشف نيشان عن ظروف وفاة وديع عقب مضاعفات لعملية جراحية بالأمعاء بعد شعوره بآلام حادة بالبطن وأنه بعد تماثله للشفاء حدث له نزيف وتوقف بالقلب مرتين ثم حدثت الوفاة.

وحرصت الإعلامية ريهام سعيد علي تقديم واجب العزاء للفنان جورج وسوف ونقل مواساة الشعب المصرى لسلطان الطرب من خلال نيشان، الذي من جانبه أوضح مدى الفاجعة التي تعرض لها أبو وديع وزوجته وأبنائه والتي كانت بمثابة الصفعة غير المتوقعة، قائلا: "كلنا إلى دنيا الحق".