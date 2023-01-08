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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«قصة غرناطة».. رواية فكري فيصل في معرض القاهرة الـ 54

رواية قصة غرناطة
رواية قصة غرناطة

صدرت عن دار ببلومانيا للنشر رواية الكاتب فكري فيصل “قصة غرناطة”، لتكون متاحة لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير الجاري.

يقول المؤلف: الرواية ملحمة تاريخية عبر عشرين عاماً من تاريخ غرناطة قبل قرار الملك فيليب الثالث طرد الموريسكيين فى 1609.

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وبعد مئة سنة من سقوط غرناطة؛ كاتب وفقيه وفيلسوف غرناطى يتذكر أيامه الماضية.

ويضيف الكاتب: تدور أحداث الرواية منذ كان البطل (البطل فى الرواية بدون اسم.. لم يتم ذكر اسمه أبداً كى يمثل القضية الأندلسية كاملة) فى سن العاشرة وحتى وصل لسن الثلاثين.

وتدور به الدنيا والأيام فى غرناطة ما بين عشرات الأحداث والشخوص وتفاصيل الحياة اليومية الدقيقة.
الحياة والموت والميلاد والتنصير والمصير ومحاكم التفتيش وثورات الماضى وقرارات بلاط إسبانيا الملكى فى مدريد.


وغزوات الإسبان للعالم الجديد فى أمريكا اللاتينية، فى شمولية تامة لأحداث ذلك العصر وتلك الأيام.
ثم يكون قرار طرد الموريسكيين من إسبانيا والأندلس سنة 1609م فتلقيه السفن على الشاطىء المغربى فيقرر الرحيل لمكة.


تمتزج الأحداث ما بين الماضى والحاضر والشمال الإفريقى والأندلس، فى مزج تاريخى وزمنى. فيما تظهر دوماً معاناة البطل (فقيه وكاتب وفيلسوف) الدائمة فى عجزه عن التأقلم مع محيطه وبيئته وزمنه وشعوره الدائم بالاغتراب عن العصر وحنينه لزمنٍ قديم أو أيامٍ آتية.

فى (قصة غرناطة) بوتقة كبيرة تنصهر فيها كل الشخصيات وتتفاعل وتتواصل فى داخل غرناطة منذ أربعمائة سنة مضت، ما يُظهر كيف كان ذلك العصر وكيف كان الجرح الغائر فى قلب الأمة الأندلسية.

وفى قضية العرب القومية إذ ذاك وهى قضية الأندلس, التى لا تزال تشغل القارىء العربى حتى الآن.
ولازال يحن لذلك الفردوس المفقود الذى كان ولم تبق إلا ذكراه وآثاره على مرور الأيام.

وتُختتم الرواية (بعد انتهائها) بمحاضرة ملحقة تشرح الخلفية التاريخية والاجتماعية لأحداث الرواية وما بعد السقوط.. فى رسالة موجهة للبيت العربى Casa Árabe بمدريد وقرطبة.

معرض معرض القاهرة رواية

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