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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علاجات فورية توقف آلام الأذن في الشتاء

علاجات آلام الأذن
علاجات آلام الأذن

ترتبط الأذن ارتباطًا جوهريًا بأجزاء حيوية أخرى مثل الدماغ والأنف والفم والعينين في مثل هذه الحالة، ويمكن أن يؤدي ألم الأذن إلى آلام أخرى في الجسم.

كشف موقع هيلثي عن علاجات منزلية لعلاج آلام الأذن، والتورم ، والانسداد وتضيف أن التهابات الأذن يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء أو عندما تحاصر البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات في الأذن الداخلية أو الوسطى أو الخارجية في مثل هذه الحالة ، تكون هذه العلاجات مفيدة للإغاثة منها.
جرب هذه العلاجات المنزلية لعلاج وجع الأذن.

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علاج وجع الأذن بتولسي


تولسي غني بالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات والمناعة. في مثل هذه الحالة ، يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الأذن والعدوى .

طريقة الأستخدام 

للتخفيف من آلام الأذن، قم بطحن بعض أوراق الريحان، ثم إعداده كعصير وتصفيته، ووضع قطرة أو قطرتين في الأذن.

زيت القرنفل مفيد في آلام الأذن

يحتوي زيت القرنفل على خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات، ولهذا يوصي الخبراء باستخدامه لعلاج آلام الأذن.

طريقة الاستخدام 

اسلقي فص في ملعقة من زيت السمسم واتركيه يبرد. قم بتصفية الزيت وضع قطرة إلى قطرتين من الزيت الدافئ في الأذن المصابة.

العلاجات المنزلية لآلام الأذن بزيت الزيتون


يشير الخبراء إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) تعتبر زيت الزيتون فعالًا كعلاج منزلي لألم الأذن الخفيف إلى المتوسط.

طريقة الأستخدام 

سخني ملعقة صغيرة من زيت الزيتون واتركيها تبرد. ضع قطرة أو قطرتين من الزيت في الأذن المصابة.

علاج آلام الأذن بزيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ومطهرة ومضادة للالتهابات، مما يجعلها فعالة في علاج آلام الأذن.

طريقة الاستخدام 

اخلطي قطرة أو قطرتين من زيت شجرة الشاي مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت السمسم أو زيت جوز الهند، اخلطي الزيت جيدًا وضعي قطرة أو قطرتين في الأذن، تأكدي من فحص درجة حرارة الزيت قبل الاستخدام.

تقليل التهاب الأذن بهذه التوابل


إذا كنت تعاني من التهاب في المنطقة المحيطة بالأذن ، يمكن أن تكون التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات مثل الثوم والزنجبيل مفيدة. هذه لا تقلل التورم فحسب ، بل تساعد أيضًا في إزالة الاحتقان وتقليل آلام الأذن.

طريقة الاستخدام 

سخني 3 فصوص من الثوم واخلطي رشة ملح وضعيها في قطعة قماش وشويها على الأذن المؤلمة. بصرف النظر عن هذا ، إذا كنت تستخدم الزنجبيل ، فاستخرج العصير عن طريق وضع قطعة من الزنجبيل الطازج في الهاون والمدقة. يصفى السائل ويوضع على الجلد بالقرب من الأذن المصابة.

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