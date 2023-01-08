أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

تصدر حادث صادم تعرضت له أم انتظرت فترة طويلة حتى تنجب طفلها الأول، مواقع التواصل الاجتماعي.

أم تحتفل بسبوع طفليها

تظهر الأم وتدعى “شيماء وليد” في مقطع فيديو متداول وهي تحتفل بميلاد طفليها التوأمان، تحملهما في حضنها وترقص بهما خلال الاحتفال بـ "السبوع".

ونشرت مقطع فيديو من الاحتفال، وكانت تحمل أحمد ويونس طفليها يرتديان زي أبيض مدون عليه اسميهما، بينما ارتدت فستان أزرق اللون.

وكان ديكور المكان باللون الأزرق، وحصد مقطع الفيديو الأول 4.6 مليون مشاهدة، وطلب منها الكثير عدم نشر هذه الصور أو الفيديو لأنها عانت لفترة طويلة حتى تنجب طفلها الأول.

وفاة رضيع في السبوع

بعد أيام قليلة من نشر هذا الفيديو، نشرت مقطع آخر قصير وهي ترقص وتحمل طفلها أحمد، وكتبت: "الحمد لله اللهم لا اعتراض".

وأوضح المتابعون في التعليقات أن أحد طفليها “أحمد” مات، وعلقت دودي: "لما شوفت الفيديو قلبي اتقبض وكنت عاوزه اقولك ابوس ايدك امسحيه خافي عليهم الناس ما بترحمش وعيونهم وحشه قوي ربنا يصبر قلبك انا كمان ابني راح مني وهو ٥ شهور ملايكه في الجنة وربنا يقوي قلبك".

وتابعت نبيلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل، هيدا يلي عملتيه كان حرام في عالم بيشتهو يكون عندن بيبي واحد لو بدن يدفعو دم قلوبهن انتي الله تعالى اكرمك بطفلين بسم الله ماشاءالله، بدال ماتحمدي ربنا من تم ساكت قعدتي تشاهري فيهم للعلن ونسيتي إنه العين حق".

لكن كشفت الأم شيماء وليد أن طفلها مات قبل أن يتم نشر صوره على الإنترنت، وأوضحت: “ابني اتوفى قضاء ربنا قبل ما يطلع علي السوشيال ميديا أصلا”.

كالعادة ربط البعض بين نشر صور ومقاطع الفيديو على الإنترنت والوفاة بسبب الحسد، وقالت حسناء: “أول ما نزلتي وانتي بترقصي بيهم الاتنين قلت هيجرى لهم حاجة، بعد كدا متنزليش حاجة ع السوشيال ميديا، عيالك دول مش بالساهل الواحد بيطلع عينه علشان يعرف يجيب عيل”.