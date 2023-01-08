عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

شيماء وليد وطفليها
شيماء وليد وطفليها أحمد ويونس

تصدر حادث صادم تعرضت له أم انتظرت فترة طويلة حتى تنجب طفلها الأول، مواقع التواصل الاجتماعي.

أم تحتفل بسبوع طفليها

تظهر الأم وتدعى “شيماء وليد” في مقطع فيديو متداول وهي تحتفل بميلاد طفليها التوأمان، تحملهما في حضنها وترقص بهما خلال الاحتفال بـ "السبوع".

txt

خالد عينه باظت من الحسد.. بلوجر شهيرة تثير السوشيال ميديا بصورة عجيبة لإبنها | شاهد

txt

قبل وفاة زوج البلوجر مريم جودة.. مصرع أسرة كاملة في ليبيا بسبب الحسد

ونشرت مقطع فيديو من الاحتفال، وكانت تحمل أحمد ويونس طفليها يرتديان زي أبيض مدون عليه اسميهما، بينما ارتدت فستان أزرق اللون.

وكان ديكور المكان باللون الأزرق، وحصد مقطع الفيديو الأول 4.6 مليون مشاهدة، وطلب منها الكثير عدم نشر هذه الصور أو الفيديو لأنها عانت لفترة طويلة حتى تنجب طفلها الأول.

وفاة رضيع في السبوع

بعد أيام قليلة من نشر هذا الفيديو، نشرت مقطع آخر قصير وهي ترقص وتحمل طفلها أحمد، وكتبت: "الحمد لله اللهم لا اعتراض".

وأوضح المتابعون في التعليقات أن أحد طفليها “أحمد” مات، وعلقت دودي: "لما شوفت الفيديو قلبي اتقبض وكنت عاوزه اقولك ابوس ايدك امسحيه خافي عليهم الناس ما بترحمش وعيونهم وحشه قوي ربنا يصبر قلبك انا كمان ابني راح مني وهو ٥ شهور ملايكه في الجنة وربنا يقوي قلبك".

وتابعت نبيلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل، هيدا يلي عملتيه كان حرام في عالم بيشتهو يكون عندن بيبي واحد لو بدن يدفعو دم قلوبهن انتي الله تعالى اكرمك بطفلين بسم الله ماشاءالله، بدال ماتحمدي ربنا من تم ساكت قعدتي تشاهري فيهم للعلن ونسيتي إنه العين حق".

لكن كشفت الأم شيماء وليد أن طفلها مات قبل أن يتم نشر صوره على الإنترنت، وأوضحت: “ابني اتوفى قضاء ربنا قبل ما يطلع علي السوشيال ميديا أصلا”.

كالعادة ربط البعض بين نشر صور ومقاطع الفيديو على الإنترنت والوفاة بسبب الحسد، وقالت حسناء: “أول ما نزلتي وانتي بترقصي بيهم الاتنين قلت هيجرى لهم حاجة، بعد كدا متنزليش حاجة ع السوشيال ميديا، عيالك دول مش بالساهل الواحد بيطلع عينه علشان يعرف يجيب عيل”.

السوشيال ميديا أم لطفلين توأم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

عقبة وحيدة أمام انضمام مروان عطية للأهلي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| انهيار منزل من 3 طوابق.. مرتضى منصور يهدد رضا عبدالعال.. ومظاهرات في إسرائيل

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

فيضانات قوية تضرب شمال غرب أستراليا وتعزل الكثير من البلدات

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-1-2023

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -1- 2023 والقنوات الناقلة

بعد حادث المسيرات.. كوريا الجنوبية تدرس شراء أنظمة المراقبة الجوية الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ