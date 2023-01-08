عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الألمانية تعتقل إيرانيا يشتبه في تخطيطه لتنفيذ هجوم كيميائي

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الأحد، بأن السلطات الألمانية، اعتقلت رجلا إيرانيا، يبلغ من العمر 32 عاما، للاشتباه في إعداده هجوما كيميائيا.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة الألمانية داهمت مكان إقامة المشتبه به في كاستروب روكسيل (شمال الراين - وستفاليا) بحثًا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر.

وأشار المحققون إلى أنّ الإيراني "يُشتبه في إعداده لعمل عُنف خطير يهدّد أمن الدولة عبر تزوّده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، مضيفين أن شخصا آخر اعتُقل خلال العملية.

وذكر الادعاء أن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة امام قاضي التحقيق.

وبحسب الصحيفة، تلقت السلطات الألمانية قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم "بقنبلة كيماوية".

وتعرضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لاعتداءات عدة، بما فيها هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في كانون الأول/ديسمبر 2016 خلّف 13 قتيلا.

 

المانيا هجوم كيميائي الشرطة الألمانية العملية المدعي العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

عقبة وحيدة أمام انضمام مروان عطية للأهلي

تصريحات نارية من أحمد فتوح بعد هجوم مرتضي منصور.. وحقيقة الانضمام للأهلي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| انهيار منزل من 3 طوابق.. مرتضى منصور يهدد رضا عبدالعال.. ومظاهرات في إسرائيل

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

فيضانات قوية تضرب شمال غرب أستراليا وتعزل الكثير من البلدات

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-1-2023

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -1- 2023 والقنوات الناقلة

بعد حادث المسيرات.. كوريا الجنوبية تدرس شراء أنظمة المراقبة الجوية الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ