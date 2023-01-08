السلطات الألمانية تعتقل إيرانيا يشتبه في تخطيطه لتنفيذ هجوم كيميائي

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الأحد، بأن السلطات الألمانية، اعتقلت رجلا إيرانيا، يبلغ من العمر 32 عاما، للاشتباه في إعداده هجوما كيميائيا.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة الألمانية داهمت مكان إقامة المشتبه به في كاستروب روكسيل (شمال الراين - وستفاليا) بحثًا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر.

وأشار المحققون إلى أنّ الإيراني "يُشتبه في إعداده لعمل عُنف خطير يهدّد أمن الدولة عبر تزوّده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، مضيفين أن شخصا آخر اعتُقل خلال العملية.

وذكر الادعاء أن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة امام قاضي التحقيق.

وبحسب الصحيفة، تلقت السلطات الألمانية قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم "بقنبلة كيماوية".

وتعرضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لاعتداءات عدة، بما فيها هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في كانون الأول/ديسمبر 2016 خلّف 13 قتيلا.