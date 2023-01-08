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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهر منهارا.. رجاء أخير من جورج وسوف قبل دفن ابنه| فيديو

جورج وسوف
جورج وسوف

نشر الفنان جورج وسوف مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يوجه فيه رسالة إلى جمهوره أثناء تشييع جثمان ابنه ودفنه فى كفرون بسوريا. 

وقال جورج وسوف: “إحنا رايحين حاليا على كفرون ندفن ابني وحبيبى وديع.. رجاء خاص لكل الشباب.. مش عايز حد يطلق طلقة رصاص واحدة”. 

وشهدت جنازة ابن الفنان جورج وسوف حالة من الخلط بين البكاء والبهجة، وذلك أثناء تشييع جنازته اليوم، الأحد، فى كنيسة مار نقولا الأشرفية، في لبنان، حيث تعالت الزغاريد، وصار عدد من المشيعين يرقصون، في وداع ابن سلطان الطرب.

جنازة ابن جورج وسوف

وأذاعت قناة LBC اللبنانية، لقاءً مصورًا من جنازة ابن الفنان جورج وسوف، المقامة حاليًا في لبنان، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

ووصل جثمان وديع جورج وسوف، إلى كنيسة مار نقولا الأشرفية، في لبنان، لأداء صلاة الجنازة الأولى على روحه، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى سوريا لأداء صلاة الجنازة الثانية.

وخلال صلاة الجنازة، انهارت «عيون» شقيقة وديع جورج وسوف، وزوجته هيلينا سركيس، فور وصول الجثمان أمام الكنيسة.

كما انهار عدد من الحضور لتشييع الجثمان من البكاء الشديد وذلك على أنغام “يوم الوداع”، و"تركني وغاب".

وفاة ابن جورج وسوف 

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة الابن الأكبر للفنان جورج وسوف «وديع» بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ مؤخرًا، ومكوثه بالعناية المركزة، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان وموع تلقي العزاء حتى الآن.

وكان الابن الأكبر لـ جورج وسوف «وديع» أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت “النهار” اللبنانية، تفاصيل معاناة ابن جورج وسوف، قبل ساعات من وفاته، حيث تعرض للإغماء وتم نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة بشكل عاجل، بعد إصابته بنزيف داخلي تطلب نقل دم له.

ابن جورج وسوف في المستشفى

كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.

وكتب على “تويتر” الآتي: "كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يا رب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".

وعلق نيشان على التغريدة قائلًا: "قلبي حزين.. يا رب اشفِ.. يا رب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".

إليسا وابن جورج وسوف

وكانت الفنانة إليسا نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.

وكشف موقع ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، إذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف أثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا. 

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