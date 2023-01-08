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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقيقة إصدار هوية سعودية لـ «كريستيانو رونالدو»| إيه القصة؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو السعودية

أثارت هوية «كريستيانو رونالدو» كمقيم في السعودية ضجة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انضمامه لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا كشف فبركة الهوية السعودية المزيفة لأسطورة كرة القدم «كريستيانو رونالدو»«

خانات مغلوطة 

فالبطاقة المتداولة تحمل العديد من الخانات المغلوطة والتي لا تحويها الهوية الحقيقية التي تصدر للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

مثل مكان الإصدار، الجنسية، الديانة، الصورة، والمهنة، كما أن كلمة جوازه بها خطأ إملائي والصحيح جوازات.

كما أن الجنسية من المفترض أن تكتب البرتغال وليس البرتغالية، والديانة تكتب غير ذلك مادام صاحب الهوية لا يعتنق الإسلام.

بالإضافة إلى أن صورة رونالدو في الهوية بقميص البرتغال وليست صورة رسمية، والمهنة الحقيقية لاعب كرة وليس عامل.

كريستيانو رونالدو السعودية النصر

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