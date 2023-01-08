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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التفتيش على22 منشأة غذائية خلال شهر ديسمبر بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة

 

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة  للتفتيش على (22) منشأة  غذائية بمراكز الزقازيق وابوحماد وحى ثان الزقازيق خلال شهر ديسمبر الماضي ، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأسفر التفتيش  عن تحرير (39) محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة – عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة ) ، فضلاً عن إعدام (1173) كجم مواد غذائية (توابل –مسليات )غير صالحة للاستخدام الآدمي.

 

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كما قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد 21 موقع جديد لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (الحسينية – منشأة أبو عمر )  وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية  لعدد 6 محطات شبكات محمول حيث تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية  بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات  للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان – وزارة البيئة).

 

كما قامت لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بفحص (113) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها بعد  التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، كما قامت لجنة دراسة وحماية البيئة بالإدارة بإجراء القياسات البيئية لعدد (3) مستشفيات (الزقازيق العام الصلاحية – كفر صقر) للتأكد من توافر (الإضاءة الجيدة –درجة حرارة مناسبة  –عدم وجود ضوضاء-بيئة عمل نظيفة جيدة التهوية  - عدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة ).

الشرقية الحملات التفتيشية مجهول المصدر القوى العاملة مديرية الصحة محافظ الشرقية وزارة الصحة

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