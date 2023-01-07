تموين الشرقية .. ضبط 2 طن جبن مجهول المصدر داخل أحد المخازن

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة و بمشاركة المفتشين بالإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارة تموين ههيا بالإشتراك مع مفتش من فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء ، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط ( 100 ) صفيحة جبنة بيضاء مجهولة المصدر داخل معمل ألبان غير مرخص كائن بحي السراحنة زنة الصفيحة الواحدة ( 20 ) كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن ، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 207 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وقوة وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات.