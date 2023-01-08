إيرانيون يتجمهرون بفرنسا احتجاجا على رسومات شارلي إبدو الساخرة من المرشد الأعلى

تجمع عشرات الإيرانيين اليوم الأحد، خارج السفارة الفرنسية في طهران؛ احتجاجا على الرسوم الكاريكاتورية للمرشد الأعلى للجمهورية الايرانية الأسبوعية على الصحيفة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو.

ونشرت المجلة الأربعاء، رسومًا كاريكاتورية لآية الله علي خامنئي تدعم الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر في إيران ضده وضد نظام طهران، والتي أشعلتها وفاة مهساء أميني الشاءة العشرينية التي ماتت في الحجز بسبب التعذيب، عقب اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وحذرت إيران فرنسا من الرسوم الكاريكاتورية 'المهينة وغير المحتشمة' ، التي ظهرت في عدد خاص بمناسبة ذكرى هجوم 2015 الدامي على مكاتب المجلة في باريس.

وتجمع العشرات من المتظاهري ، معظمهم من طلاب المدارس الدينية، أمام السفارة في وسط العاصمة طهران وأضرموا النار في الأعلام الفرنسية ، حسبما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس.

وهم يلوحون بالأعلام الإيرانية، ورفعوا صوراً لخامنئي ولافتات كتب عليها “سأضحي بحياتي من أجل القائد" و "عار على شارلي إيبدو'”.

وقال كريم حيدر بور، طالب الحوزة العلمية البالغ من العمر 17 عامًا، “جئت لدعم ثورتي يا قائدي”.

وذكرت الإذاعة الحكومية الفرنسية، أن احتجاجات مماثلة نظمت في مدينة قم المقدسة في إيران، على بعد 128 كيلومترا (80 ميلا) جنوب طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني، اليوم الأحد، إنه لا ينبغي استخدام حرية التعبير كذريعة لـ “إهانة” الدين.

وقال في تغريدة على موقع تويتر “لا يحق لفرنسا تبرير إهانة مقدسات الدول والأمم الأخرى وأتباع الديانات السماوية بحجة حرية التعبير”.

واضاف أنه يتعين على باريس مراعاة “المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية - أي الاحترام المتبادل (و) عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين”.

وقالت إيران الخميس، أنها ستغلق المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران “كخطوة أولى” ردا على الرسوم الكاريكاتورية ، بعد استدعاء سفير باريس للاحتجاج على النشر.

ويقع المعهد في وسط طهران، وقد تم إغلاقه لسنوات عديدة، ولكن أعيد فتحه في ظل رئاسة 2013-2021 للرئيس المعتدل حسن روحاني كدليل على دفء العلاقات الثنائية.