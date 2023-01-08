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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السقا وبدير والحجار.. نجوم الفن في عزاء والدة طارق لطفي بمسجد الشرطة بالتجمع..شاهد

طارق لطفي وعلي الحجار
طارق لطفي وعلي الحجار

وصل منذ قليل كل من الفنان أحمد بدير وأحمد السقا وعلى الحجار وعدد من الفنانين إلى مسجد الشرطة بالتجمع لتقديم واجب العزاء فى وفاة والدة الفنان طارق لطفى .

وكان الفنان طارق لطفى أعلن خبر وفاة والدته عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب لطفى:" انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية.. أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وأعلن الفنان طارق لطفي خوضه موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل  كوميدي، يحمل اسم  مذكرات زوج.

وقال في تصريحات إذاعية: «بشتغل حاليًا على مسلسل لايت اجتماعى سوف يتم عرضه فى رمضان باسم «مذكرات زوج»، يناقش قضية مهمة جدًا».

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طارق لطفي أحمد بدير علي الحجار موسم دراما رمضان والدة الفنان طارق لطفي مذكرات زوج رمضان 2023 احمد السقا

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