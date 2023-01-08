السقا وبدير والحجار.. نجوم الفن في عزاء والدة طارق لطفي بمسجد الشرطة بالتجمع..شاهد

وصل منذ قليل كل من الفنان أحمد بدير وأحمد السقا وعلى الحجار وعدد من الفنانين إلى مسجد الشرطة بالتجمع لتقديم واجب العزاء فى وفاة والدة الفنان طارق لطفى .
وكان الفنان طارق لطفى أعلن خبر وفاة والدته عبر حسابه بفيسبوك.
وكتب لطفى:" انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية.. أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".
وأعلن الفنان طارق لطفي خوضه موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل كوميدي، يحمل اسم مذكرات زوج.
وقال في تصريحات إذاعية: «بشتغل حاليًا على مسلسل لايت اجتماعى سوف يتم عرضه فى رمضان باسم «مذكرات زوج»، يناقش قضية مهمة جدًا».