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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 9 يناير 2023 : حدث عائلي

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

يحب برج الثور الأطفال ويقدر الوقت الذي يقضيه مع الأشخاص الذين يحبونهم ويحترم روتين الأسرة والعادات والتواجد في جميع الأحداث والتجمعات.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 9 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 9 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية الأسبوعية ستحصل على المزيد من الدعم لأفكارك وترى التقدم في خططك، سيمكنك توجيه الوالدين من الاستفادة من قوتك الداخلية ومعرفة إمكاناتك الحقيقية، يمكن لرجال الأعمال أيضًا النجاح في توسيع أعمالهم يمكنك تحقيق حالة من التوازن الراقي والهدوء الداخلي من خلال العلاج الشامل من الأسهل بكثير التخلص من المشاعر غير السارة إذا تعاملت مع الموقف بإطار ذهني إيجابي، قد تتحسن حياتك الرومانسية عندما تحل أنت وشريكك سوء فهمك.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

ستكون أكثر حرصًا على توسيع آفاقك والحصول على معلومات جديدة، سيمنحك هذا الوصول إلى فرص جديدة ومثيرة في حياتك المهنية، كبار الموظفين لديهم الفرصة للتقدم في مناصبهم الحالية، يجب أن تحافظ دائمًا على موقف جيد عند التعامل مع الموظفين تحت إدارتك.

توقعات برج الثور صحيا

يمكنك تحسين صحتك ولياقتك البدنية هذا الأسبوع، يمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات على روتينك في تحسين صحتك، هذا هو الوقت المثالي لزيادة قدرتك على التحمل البدني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم عاطفياً

إذا كنت عازبًا حاليًا فقد يكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لمواعدة شخص مناسب، اغتنم الفرصة بعقل متفتح.

توقعات برج الثور خلال الفترة المقبلة

عندما تقضي وقتًا ممتعًا مع أقربائك وأحبائك يجب أن تقل التوترات في المنزل، لقضاء الوقت مع عائلتك قد تبذل قصارى جهدك للقيام بذلك، قد يحتفل البعض بحدث عائلي هذا الأسبوع ينتشر البهجة في جميع أنحاء المنزل.

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