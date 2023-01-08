حقيقة تعطيل الدراسة بـ كفر الشيخ غدا بسبب سقوط الأمطار

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظة بسبب سقوط الأمطار.

وقال جمال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" المراكز الساحلية بالمحافظة تتعرض لموجات مختلفة من الطقس، وسرعة الرياح، وانخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار الشديدة التي تستدعي، أحيانًا، تعطيل الدراسة، مؤكدًا أنه لا إرجاء للدراسة، غدًا؛ بسبب حالة الطقس.



وأشار إلي أنه تم افتتاح منفذين «هايبر ماركت» بالمنطقة الشمالية العسكرية؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية بصورة دائمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن السلع التي يتم توفيرها هي: «البيض والسكر والأرز والدقيق، والمواد الغذائية مثل الخضروات والفاكهة، واللحوم والدواجن والأسماك»؛ بتخفيضات من 10% حتى 30%، مشيرًا إلى أن حملات الأجهزة التنفيذية تقوم بمتابعة قرار تطبيق الإعلان عن الأسعار الذي أقره مجلس الوزراء.



وأوضح أن هناك حملات يومية تضبط من 200 إلى 300 حالة مخالفة أسعار السلع على مستوى المحافظة؛ وأبرز هذه المخالفات يتمثل في حجب السلع عن الأسواق أمام المواطنين؛ بقصد رفع سعرها، أو زيادة الطلب عليها، مشيرًا إلى أن المواطنين يشاركون المسؤولين في تقديم المعلومات عن التجار الذين يقومون بعملية حجب السلع.