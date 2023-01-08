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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد قليل.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية

صدى البلد

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ 18، والذي يقام اليوم في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم إعلان أسمائهم خلال الحفل.

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تفاصيل الحفل

 

تبدأ مراسم الحفل مع ضيف الشرف الفنان الكبير محمود حميدة، وتقوم بتقديم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، حيث يتم إعلان أسماء الفائزين في مجالات الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية وأدب الطفل، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمبدعين. ويتخلل الحفل فقرة غنائية لفرقة «مسار إجباري»، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي سوف يتم الإعلان عنها خلال الحفل.

وأعلنت مؤسسة ساويرس مؤخرًا القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم، وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي خمسة أعمال «ذئب وحيد» لإبراهيم أحمد عيسى، ورواية «أبوجامع» لأحمد إبراهيم إسماعيل، ورواية «أحمر لارنج» لشارل عقل، ورواية «من حلب إلى فيينا» لمحمود فريد، ورواية «القداس الأخير» لولاء كمال.

وفي المجموعة القصصية؛ تضمنت القائمة القصيرة، بحسب الترتيب الأبجدي المجموعة القصصية «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لمحمد البرمي، والمجموعة القصصية «ثلاثة فخاخ لذئب أعور» لمحمد سرور، والمجموعة القصصية «روح صفية» لمحمود سعيد، والمجموعة القصصية «نواحي البطرخانة» لمينا عادل جيد، والمجموعة القصصية «أوتار مشدودة» لناهد بدوي.

وجاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو، فرع شباب الكتاب كالتالي: سيناريو فيلم «مسه الحلم مرة» لرانا شنيشن، وسيناريو فيلم «رأس النعام» لسارة رفيق، وسيناريو فيلم «حفنة صراصير» لعبدالله الغالي، وسيناريو فيلم «أرضيون» لمحمد السمان، وسيناريو فيلم «آخر خميس في يوليه» لمهاب طارق.

وتلقت المسابقة خلال هذه الدورة، 1010 أعمال في مختلف فروع الجائزة، وتم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة 7 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من أهم وأبرز الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

عن جائزة ساويرس الثقافية:
تعد «جائزة ساويرس الثقافية» أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين، بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل، ومنذ انطلاقها وعلى مدار 18 عامًا.

شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

جائزة ساويرس

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