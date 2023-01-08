عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

طارق لطفي
طارق لطفي

حرص الفنان ياسر جلال  ، منذ قليل، على تقديم واجب العزاء للنجم طارق لطفى فى وفاة والدته فى مسجد الشرطة بالتجمع الأول، والتى وافتها المنية الخميس الماضى وتم تشييع جثمانها من نفس المسجد.

كما قدم واجب العزاء الفنانة رشا مهدي وأحمد التهامي وأنوشكا.

وحرص على تقديم العزاء ايضا النجم أحمد السقا وعلي الحجار ومحمد الشقنقيري والمؤلف عمرو سمير عاطف.

وفاة والده طارق لطفي :

وكان أعلن الفنان طارق لطفى وفاة والدته عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب الفنان طارق لطفى:" انتقلت إلي رحمه الله أمي الغاليه أرجو الدعاء بالرحمه والمغفره ".

وكان قد أعلن الفنان طارق لطفي خوضه موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل  كوميدي، يحمل اسم  مذكرات زوج.

وقال طارق لطفي في تصريحات إذاعية: «بشتغل حاليًا على مسلسل لايت اجتماعى سوف يتم عرضه فى رمضان باسم «مذكرات زوج»، يناقش قضية مهمة جدًا».

مسلسل طارق لطفي:
المسلسل مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ومن المقرر أن يقدم المعالجة الدرامية للمسلسل المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث يتعاون عبد المالك ولطفى للمرة الأولى في مسلسلات رمضان.

وتحدث طارق لطفي عن كواليس مسلسله الأخير "جزيرة غمام" قائلا: «كنت هشتغل فى مسلسل تاني، وأستاذ عبد الرحيم كمال مؤلف العمل كان هو كمان هيشتغل على عمل تاني، والتقينا بالصدفة في الشركة المنتجة، وفي الجلسة قال إنه مش هيشتغل على المسلسل اللي معاه وعنده حدوتة تانية وهي قصة مسلسل جزيرة غمام، وأول ما سمعتها قولت أنا برضه مش هشتغل على المسلسل بتاعي».

وأضاف: «أستاذ عبد الرحيم كمال حكاء شاطر، عشان كده قدرت أفهم حكاية المسلسل كويس وأفهم تركيب الشخصية، وأخدت دور الشيطان من سكة تانية مختلفة، وهو إنه شخص مش بيخوف بالعكس هو بيطبطب على أخطائك عشان تكمل فيها، وبكل اللطف والنعومة بيحبب للناس الأشياء الخطأ، ومن هنا كان مدخل الشخصية».

طارق لطفي ياسر جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

الأرصاد تحذر المواطنين: الأمطار مستمرة وهذا هو موعد تحسن الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

موضوعات متعلقة

أمير كرارة ومحمد رياض يقدمان واجب العزاء في والدة طارق لطفي

علي الحجار يعزي طارق لطفي في والدته بمسجد الشرطة بالتجمع الأول

أحمد السقا أول الحاضرين عزاء والدة طارق لطفي ..صورة

مصطفى كامل: الجسمي أفضل من غنى لـ مصر وبراعي ربنا فيما أقدمه

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

أبرزها الكبير أوى.. مسلسلات متعددة الأجزاء تشارك في رمضان المقبل.. تعرف عليها

موعد عزاء والد الإعلامية إيمان رياض بالقاهرة

إيرادات فيلم شلبي بعد يومين من عرضه في السينمات

ترشيحاتنا

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

عند سقوط المطر والبرق والرعد .. أفضل أوقات استجابة الدعاء

صنعوا تاريخ النادي.. مرتضى منصور يرحب بنجوم الزمالك القدامى في حفل الرعاية

محافظ القاهرة يتابع رفع تراكمات الأمطار

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

أحمد موسى ينفعل بسبب تدهور مستوى الإسماعيلي ويناشد وزير الرياضة بالتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالبت بتأجيل موعد الفرح.. حكاية عريس تخلص من حماته بوحشية

أهمها صحة القلب.. احرص على تناول طفلك هذه الفاكهة

بـ عباية زرقاء.. هبة مجدى تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

عندي أم ثانية.. صور رحاب الجمل تثير الجدل بعد حديثها عن زوجها

فيديو

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

الحق اسأل بسرعة .. عميد معهد القلب السابق فى لايف مباشر

أمير كرارة ومحمد رياض يقدمان واجب العزاء في والدة طارق لطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ