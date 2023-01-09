أفضل سعر لشراء اليورو اليوم الاثنين 9-1-2023

ينشر موقع "صدى البلد "سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 9 يناير 2023وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنك الاستثمار العربي نحو 28.82جنيه للشراء و28.97جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي،المصري لتنمية الصادرات) نحو 28.81جنيه للشراء و28.97جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنك كريدي اجريكول نحو 28.75جنيه للشراء و28.92جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنوك (الإسكندرية، فيصل الإسلامي ،أبوظبي التجاري،HSBC،المصرف المتحد،الكويت الوطني،المشرق) نحو 28.75جنيه للشراء و28.97جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنك قناة السويس نحو 28.74جنيه للشراء و28.97جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 28.73جنيه للشراء و28.97جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنك الأهلي المتحد نحو 28.72جنيه للشراء و28.97جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك نحو 28.71جنيه للشراء و 29.09جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 28.66جنيه للشراء و28.78 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( قطر الوطني،بلوم)نحو 28.60جنيه للشراء و 28.81جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك التجاري الدولي CIB اليوم الاثنين نحو 28.60جنيه للشراء و 28.82جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلي المتحد نحو 28.54جنيه للشراء و28.70جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنك مصر نحو 28.54جنيه للشراء و 28.70جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 28.54جنيه للشراء و28.75جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو 28.49جنيه للشراء و28.70جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين أفضل سعر لشراء اليورو بقيمة 26.22جنيه للشراء.