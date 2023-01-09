أوس أوس ينشر برومو فيلم "مغامرات كوكو"

روح الفنان أوس أوس، لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “مغامرات كوكو”.

ونشر أوس أوس، البرومو الخاص بالفيلم من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وعلق قائلاً: “قريباً في دور العرض مغامرات كوكو انتظرونا”.

كما روج الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، لأحدث أعماله فيلم "مغامرات كوكو"، ونشر البوستر الترويجي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب فؤاد فؤاد معلقا من خلال البوستر: "فيلم مغامرات كوكو قريباً إن شاء الله .. دعواتكم".

بينما نشرت الفنانة منة فضالي صورة من كواليس فيلم "مغامرات كوكو"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منة فضالي في الصورة رفقة الفنان بيومي فؤاد والفنان أوس أوس وعلقت"فيلم مغامرات كوكو اخراج الاستاذ اسماعيل فاروق انتاج شركه ميكرز الاستاذ عمرو طنطاوي النجوم بيومي فؤاد خالد الصاوي شيرين رضا اوس اوس عمرو عبد العزيز ونجوم كتير دعواتكم"

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.