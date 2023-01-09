عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوس أوس ينشر برومو فيلم "مغامرات كوكو"

مغامرات كوكو
مغامرات كوكو

روح الفنان أوس أوس، لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “مغامرات كوكو”.

ونشر أوس أوس، البرومو الخاص بالفيلم من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وعلق قائلاً: “قريباً في دور العرض مغامرات كوكو انتظرونا”.

 

كما روج الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، لأحدث أعماله فيلم "مغامرات كوكو"، ونشر البوستر الترويجي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب فؤاد فؤاد معلقا من خلال البوستر: "فيلم مغامرات كوكو قريباً إن شاء الله .. دعواتكم".

بينما نشرت الفنانة منة فضالي صورة من كواليس فيلم "مغامرات كوكو"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت منة فضالي في الصورة رفقة الفنان بيومي فؤاد والفنان أوس أوس وعلقت"فيلم مغامرات كوكو اخراج الاستاذ اسماعيل فاروق انتاج شركه ميكرز الاستاذ عمرو طنطاوي النجوم بيومي فؤاد خالد الصاوي شيرين رضا اوس اوس عمرو عبد العزيز ونجوم كتير دعواتكم"

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

 

أوس أوس الفنان اوس اوس مغامرات كوكو الإنستجرام حمدي الميرغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

رميته وأنا حرة| أول تعليق من هندية بعد إلقاء كلبها في الشارع

صور كارتونية من فيلم "نبيل الجميل" لـ هنيدي .. شاهد

مشاهير في الحرم .. أبرزهم تامر حسني وهلا رشدي

أخبار الفن| هجوم على مايا دياب .. ظهور محمد صلاح في الأوبرا

قلة احترام | انفعال أحلام بسبب عزاء ابن جورج وسوف .. شاهد

محتاج دعواتكم وتصويتكم|أحمد سعد يطلب الدعم بعد ترشحه لتمثيل مصر بالمهرجان الأفريقي

عن ديانته .. تامر حبيب: قبطي يعني مصري ومش هصحح المعلومة

"يا عراف" لـ أحمد سعد وزعيم ونوردو تحقق مليون مشاهدة وتتصدر التريند

ترشيحاتنا

البرازيل.. قوات الأمن تعتقل أكثر من 400 شخص متورطين بأعمال الشغب الأخيرة

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

يحارب سرطان الرئة ..كوب يوميا من هذا المشروب الخارق

دعاء يغفر ذنوبك .. ردده فى هذا الوقت واغتنمه

أفضل سعر لشراء اليورو اليوم الاثنين 9-1-2023

بعد تقديم الزمالك شكوى.. موقف برونو سافيو النهائي من مشاركته مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من صداع باستمرار.. توقفي عن هذه الأطعمة فورا

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

سريع المفعول ..رجيم خارق لحرق ونسف الدهون

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ