عيالي طردوني من بيتي| الحاجة عنايات بتكافح علشان تاكل عيش.. فيديو

مأساه تعيشها الحاجة عنايات، والتي تبلغ من العمر 67 عامًا، بسبب أبنائها الذين لا يدركون معني الرحمة، وقاموا بطردها من المنزل وتهديدها بقتلها عند الرجوع للمنزل مرة أخرى.

وتحدث الحاجة عنايات إلى عدسة "صدي البلد" في بث مباشر، عن جلوسها في الشارع وهي تبيع الجبن للحصول علي لقمة العيش، عقب طردها من منزلها برفقه ابنها الأصغر سنًا.

وأوضحت عنايات أن لديها ثلاث أبناء، وعند زواج الابن الأصغر حدث العديد من المشاكل، ليقوم الشقيقان الأكبر في السن بطردها مع ابنها الثالث، وتهديدهما بالقتل حين رجوعهما للمنزل مرة أخرى.

وتابعت عنايات أنه تم طردها بدون مأوى لها، ودون أن تحصل علي ملابسها أو أثاثها أو أي شئ خاص بها، وحاول العديد من الأهالي والأقارب التدخل وحل المشكلة مع ابنائها، ولكن دون جدوي.

وقامت عنايات بالإبلاغ عن أبنائها، ولكن لم تستطع أن تحصل علي حقها حتي الآن، وطالبت المسئولين بسرعة التدخل وحل مشكلتها، والحصول علي منزلها مرة أخري.

https://fb.watch/hXmIkF0Ss2/?mibextid=v7YzmG