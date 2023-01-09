عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 39 ألفا و807 أطنان أرز شعير في كفر الشيخ

أرز شعير
أرز شعير

أعلنت مديرية التموين في كفر الشيخ اليوم، الاثنين، توريد  39 ألفاً و807 أطنان أرز شعير منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

كفر الشيخ.. القصابي يتصدر المجموعة الأولى بدوري خماسي كرة القدم بسيدي سالم

انتظام الامتحانات في معهد وكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ.. صور

وصرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، بأن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعاً تابعة للجهات المسوقة التابعة من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأكد أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وبلغ إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، 39 ألفاً و807 أطنان أرز.

وزير التموين كفر الشيخ امتحانات كرة القدم غرفة عمليات وزارة التموين مديرية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

عاجل.. تعطل سفينة أثناء عبورها قناة السويس

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

موضوعات متعلقة

مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تفعل غرفة العمليات لمواجهة تغيرات الطقس

كفر الشيخ.. القصابي يتصدر المجموعة الأولى بدوري خماسي كرة القدم بسيدي سالم

انتظام الامتحانات في معهد وكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ.. صور

مصرع مسن سقط أسفل عجلات القطار في كفر الشيخ

كفر الشيخ.. تكثيف الحملات لمواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع في بيلا

خلال إجازة عيد الميلاد.. إزالة 10 تعديات ومصادرة معدات بناء بكفر الشيخ

أصابه بجروح في يده.. كلب ضال يعقر صبيًا بـ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الطوارئ استعداداً لموجة التقلبات الجوية

ترشيحاتنا

وصول الرئيس السيسي للمشاركة فى مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

بعد نفي الحكومة خفضها.. موعد وقيمة زيادة المرتبات والمعاشات 2023

بث مباشر| السيسي يحضر مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

بريطانيا تكشف استخدام روسيا مقاتلات "فيلون" في حربها بأوكرانيا

كييف تكذب روسيا.. وتنفي مقتل 600 جندي أوكراني

ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

طريقة عمل ساندوتشات شاورما بالجبنة في الجبنة| أحلى من الجاهز

تساقط قطع الثلوج.. الأمطار الغزيرة تضرب مدينة العاشر بالشرقية| شاهد

كل ما تريد معرفته عن الفراخ وأسعارها وسبب ارتفاعها فجأة

فيديو

قصة فنانة لبنانية ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة.. فيديوجراف

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ