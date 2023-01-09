بريطانيا تكشف استخدام روسيا مقاتلات "فيلون" في حربها بأوكرانيا

لا يزال الجيش الروسي يحاول بسط السيطرة الكاملة على مناطق أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن موسكو استخدمت مقاتلات "سوخوي فيلون" من الجيل الخامس في أوكرانيا، حيث أطلقت صواريخ بعيدة المدى من مقاتلات "فيلون" على أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني شن 27 ضربة جوية وصاروخية على مواقع روسية خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفًا أن قواته أجبرت نظيرتها الروسية على البقاء في حالة دفاع بمحاور زابوريجيا وخيرسون.

كما أشار إلى أن روسيا تشن هجمات كثيفة في باخموت وليمان وكوبيانسك، وتستهدف مناطق سكنية في خيرسون بقاذفات صواريخ.

ولفت الجيش الأوكراني إلى أنه دمّر معدات عسكرية قادمة من بيلاروسيا واستهداف مراكز صيانتها، موضحًا أن الجنود البيلاروس يشاركون في عمليات صيانة الأسلحة والدبابات الروسية.

وقبلها، نفى الجيش الأوكراني ما قالته موسكو عن مقتل 600 من جنوده في قصف روسي على كراماتورسك شرقي البلاد.

وقال متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي إن القوات الروسية ليس لديها القدرة على شن ضربة شديدة الدقة، منددا بما وصفه بالعملية الإعلامية الروسية في مواجهة النجاحات الأوكرانية، على حد تعبيره.