منقولة بمراكب صيد.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات بالبحر الأحمر

بـ 142 مليون جنيه

تم رصد نشاط أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة الإجرامية يعتزمون تهريب كميات كبيرة من مخدرى (الحشيش – الهيدرو) من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر وتحميلها بسيارات الدفع الرباعي تمهيداً لترويجها على عملائهم بمحافظات الوجه القبلى.

ومن خلال التحريات أمكن تحديد نقطة استلام عناصر التشكيل العصابي للمواد المخدرة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لنهاية طريق الغردقة / سفاجا قبالة سواحل مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي بالمنطقة المشار إليها ولدى مشاهدتهم القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات.

وأسفر التعامل عن (مصرع إثنين وضبط آخر "مصاب بطلق ناري وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج") واشتعال إحدى السيارات وامتداد النيران للمواد المخدرة المحملة بها وتقدر بحوالي (2) طن لمخدر الهيدرو.. كما تم ضبط (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 طن - كمية لمخدر الحشيش وزنت 750 كيلو جرام – بندقية آلية – بندقية قناصة بالتليسكوب الخاص بها - 9 خزينة بندقية – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 3 هواتف محمول – نظارة ميدان).. وبمواجهة المتهم المضبوط أيد ما جاء بالتحريات.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (142,500٫000 مائة وإثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء من الوقوع فى براثن المخدرات.. وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة.. وتنسيقاً مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن البحر الأحمر.