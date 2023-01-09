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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرابزون ضد آلانيا سبور.. موعد مباراة تريزيجيه وكوكا وتردد القنوات الناقلة

كوكا وتريزيجيه
كوكا وتريزيجيه

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون بقيادة محمود حسن تريزيجيه نظيره ألانيا سبور بقيادة نجمه المصري أحمد حسن كوكا ضمن منافسات بطولة سوبر ليج 2023.

 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المواجهة النارية التي تجمع بين فريقي ألانيا سبور وطرابزون بقيادة تريزيجيه اليوم الاثنين وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. 


وكان فريق طرابزون، بقيادة تريزيجيه  قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره جيرسونسبور بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري التركي.

 

ويتواجد فريق طرابزون سبور بقيادة تريزيجيه في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة، بينما يحتل ألانيا سبور المركز التاسع برصيد 21 نقطة.
 

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القنوات الناقلة لمواجهة تريزيجيه وكوكا 

تذاع أحداث المواجهة بين تريزيجيه وكوكا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري التركي هذا الموسم، تحديدًا قناة bein sports Hd 1 TR

كما تذاع مباراة طرابزون بقيادة تريزيجيه وآلانيا سبور المحترف ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا في الدوري التركي عبر تردد قناة bein sports HD 1 TR
التردد: 11013 
معدل الاستقطاب:  أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3

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مباراة تريزيجيه رقم 300 

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وفريق طرابزون التركي  مع مختلف الأندية المحلية ونظيرتها  الأوروبية  في  300 مباراة 

وصل تريزيجيه الي 110 مساهمات تهديفية 

سجل محمود حسن تريزيجيه 62 هدفا 

صنع محمود حسن تريزيجيه 48 اسيست 

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ألقاب وبطولات تريزيجيه 

حصل محمود حسن تريزيجيه علي الدوري والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي مرتين بالإضافة الي الكونفيدرالية مرة واحدة مع النادي الأهلي.

حصد محمود حسن تريزيجيه لقب الدوري البلجيكي مع اندرلخت وكأس السوبر التركي مع طرابزون سبور ووصافة كأس إنجلترا مع استون فيلا.

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تريزيجيه حاصد الجوائز 

وفاز المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، بجائزة أفضل لاعب في فريق طرابزون سبور، عن شهر أكتوبر الماضي بعد ظهوره اللافت للأنظار لدى مشاركته ضمن منافسات بطولة الدورى التركي.

وحصل تريزيجيه على الجائزة نظير أدائه المتميز مع الفريق، قبل توقف المسابقات بسبب إقامة بطولة كأس العالم 2022.

وكان تريزيجيه قد تحصل على جائزة أفضل لاعب في فريق طرابزون سبور عن شهر سبتمبر أيضًا.

وساهم تريزيجيه في تسجيل 12 هدفا لطرابزون سبور سجل منها 7 وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 22 مباراة في كل البطولات لدى مشاركته ضمن منافسات الدوري التركي والدوري الأوروپي ودوري أبطال أوروپا وكأس السوپر التركي.

وانضم تريزيجيه لفريق طرابزون سبور في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أستون فيلا، مقابل 4 مليون يورو.

 

 

تريزيجيه كوكا طرابزون الدوري التركي ألانيا سبور

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