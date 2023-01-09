تايوان تتعقب 57 طائرة عسكرية صينية و4 سفن حربية في جميع أنحاء الجزيرة

تعقبت وزارة الدفاع التايوانية 57 طائرة عسكرية صينية، وأربع سفن بحرية حول تايوان، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة (تايوان نيوز) المحلية عن بيان للوزارة، اليوم /الاثنين/، القول إن من بين 57 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي، تم تعقب 28 طائرة في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.



وفي الوقت نفسه، عبرت 12 طائرة مقاتلة من طراز (Shenyang J-16) خط الوسط أو تم تعقبها في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع التايوانية، كما تم رصد طائرة واحدة من طراز (KJ-500) للإنذار المبكر والتحكم في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الهوية.



بالإضافة إلى ذلك.. حلقت قاذفتان من طراز (Xian H-6) وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز (Harbin BZK-005) على طول الجنوب في القطاعات الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية من منطقة تحديد الدفاع الجوي.

وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

حتى الآن هذا الشهر، أرسلت بكين 157 طائرة عسكرية، و30 سفينة بحرية حول تايوان.

في سياق متصل.. أدان مكتب الرئاسة في تايوان، اليوم، التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة، وقال إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة مسؤولية مشتركة لكل من تايوان والصين.

وذكر مكتب الرئاسة في تايوان أن الصين توجه اتهامات لا أساس لها، كما أكد أن موقف تايوان واضح للغاية، حيث إنها لن تصعد الصراعات أو تثير الخلافات، لكنها ستدافع بحزم عن سيادتها وأمنها.

وكانت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني، قد أعلنت، اليوم، إجراء تدريبات قتالية دورية حول تايوان مركزة على الهجمات البرية والبحرية تهدف للتصدي بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والانفصالية المطالبة باستقلال تايوان.