أدوية وكشف وتحاليل| شاهد المجهودات الصحية للتحالف الوطني بالفيوم

قال أحمد مرسى مدير رعاية الدعم الاجتماعي بأحد المؤسسات الاجتماعية ، إن التحالف الوطني يوفر قافلة صحية من قرية " الحدقة " بالفيوم ، وهي تشمل كافة التخصصات ، الجلدية والنسا ، والباطنة .

وأشار أحمد مرسي، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل التنموي بحضور الرئيس السيسي، إلى أن القافلة تنفذ مبادرة " أطفال أصحاء " للكشف عن أمراض سوء التغذية للأطفال، متابعا: " القافلة تشمل كشف ، وتحاليل ، وأدوية ، واشاعات ، وتوفير نظارات طبية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.