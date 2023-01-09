ضبط شخص طعن آخر بسبب خلافات مالية في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بوصول جثة (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة المركز ) وبها جرح طعنى بالرقبة.

بالإنتقال وسؤال شقيقه إتهم (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) بالتعدى على المجنى عليه، خلال مشاجرة بينهما بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.. وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.