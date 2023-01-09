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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان ناري من ريال مدريد بعد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي ضد زيدان

زيدان
زيدان

أصدر  نادي ريال مدريد الإسباني، بيانا صارما، اليوم، الإثنين، ردا على الهجوم الذي تعرض له الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، من قبل نويل لو جريه رئيس اتحاد الكرة الفرنسي.

وكان لو جريه قد صرح بإساءة تجاه زين الدين زيدان، مشيرا إلى أنه يحتاج لبرنامج معين حتى يجد ناديا أو منتخبا يعمل معه.

وقال نادي ريال مدريد في بيانه: "يعرب نادي ريال مدريد عن أسفه للتصريحات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريه، بشأن زين الدين زيدان، أحد أكبر أساطير الرياضة العالمية".

وتابع: "تظهر الكلمات قلة احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارةً للإعجاب بين مشجعي كرة القدم حول العالم ويترقب نادينا تصحيحاً فورياً. يُجسّد زين الدين زيدان، بطل العالم وأوروبا بقميص بلاده، من بين العديد من الألقاب الأخرى، قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب".

وأضاف: "تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا تليق بمن يحمل هذا التمثيل وهي في حد ذاتها غير مناسبة، مثل تلك التي أدلى بها أيضاً حول قائدنا كريم بنزيما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية، بطل دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا في عام 2021 والحائز على لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، من بين عديد من الألقاب الأخرى".

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