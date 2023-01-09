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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات

وكيل التعليم
وكيل التعليم

ترأس الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين ، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور المعنيين وأعضاء الغرفة، جاء ذلك لمتابعة سير عمليات امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى 2022 - 2023.

 

ويجرى التواصل اللحظي مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، ومتابعة تنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات وتنفيذ كافة الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

 

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الجميع بضرورة التعاون والتكاتف وتضافر كافة الجهود وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب من أجل سير أعمال الامتحانات بكل انضباط وتذليل كافة العقبات إن وجدت من أجل عملية امتحانية يسودها الهدوء واليسر.

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كما أجرى الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات صفوف النقل والتى انطلقت اليوم بجميع مدارس المحافظة. 

 

وتضمنت جولة اليوم مدارس 6 أكتوبر الإبتدائية، ناصر الإعدادية، التربية الفكرية ، واطمئن وكيل التعليم بالمحافظة على سير الامتحانات، و تحدث إلى الطلاب حول وضوح الورقة الامتحانية موجها لهم بالتأنى والتريث في قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات.

 

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان، لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدا عن أى توتر.

 

 ولفت إلى توجيهاته المستمرة لمديري الإدارات التعليمية بالالتزام بجميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات والتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والسداد.

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